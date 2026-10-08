2026-10-08 09:35:01
Φωτογραφία για Θα μπορούσε ποτέ η Κύπρος να αποκτήσει τραμ;
Η συζήτηση επιστρέφει, με τη Λευκωσία και τη Λεμεσό στο επίκεντρο. Πόσο ρεαλιστικό είναι να δούμε τραμ στους κυπριακούς δρόμους και τι χρειάζεται για να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας;Η συζήτηση για δημιουργία δικτύου τραμ στην Κύπρο επανήλθε, με τη Λευκωσία και τη Λεμεσό να εξετάζουν το ενδεχόμενο μέσω σχετικών μελετών.Ένα σωστά σχεδιασμένο τραμ προσφέρει αξιόπιστους χρόνους και μεγάλη sidirodromikanea
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