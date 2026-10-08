Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Ο Alpha στην κορυφή

2026-10-08 10:06:01

Στην κορυφή των κεντρικών δελτίων ειδήσεων βρέθηκε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, καταγράφοντας 18.3% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησαν τα MEGA Γεγονότα με 11.7%, ενώ το Star News σημείωσε 8.2%.



Το ANT1 News Κεντρικό Δελτίο κινήθηκε στο 7.1%, ενώ το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ κατέγραψε 6.6%. Χαμηλότερα βρέθηκε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά - Καιρός της ΕΡΤ1 με 3.5%, ενώ το Open News σημείωσε 3.0%.



Πηγή: tvnea.com



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