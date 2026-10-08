2026-10-08 08:36:31
Φωτογραφία για Φαίη Σκορδά: Αυτό είναι το πάνελ της νέας εκπομπής στον ΑΝΤ1 – Πώς θα λέγεται η εκπομπή;



Έτοιμη να κάνει το νέο της τηλεοπτικό βήμα στον ΑΝΤ1 είναι η Φαίη Σκορδά, με την ομάδα που θα βρίσκεται στο πλευρό της να έχει πλέον διαμορφωθεί. Στο πάνελ της νέας εκπομπής θα βρίσκονται ο Άρης Καβατζίκης, η Δέσποινα Τσώκου και ο Δημήτρης Μακαλιάς, ενώ ενεργό ρόλο στην εκπομπή θα έχουν και δύο ακόμη δημοσιογράφοι.

Συγκεκριμένα, σε επιτελική θέση στην ομάδα θα βρίσκονται τόσο η Νάνσυ Νικολαΐδου, όσο και ο Νίκος Παρτσώλης ενώ  θα  βγαίνουν κι αυτοί στην εκπομπή. Στην ομάδα θα βρίσκεται και η Νάσια Μανέντη, η οποία θα έχει τον ρόλο της δημοσιογράφου και δεν θα αποτελεί σταθερό μέλος του πάνελ.

Όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής το σκηνικό, η νέα εκπομπή της Φαίης Σκορδά θα φέρει, εκτός απροόπτου, την ονομασία «For You» και θα προβάλλεται στον ΑΝΤ1.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 10:00, με τη Φαίη Σκορδά να επιστρέφει έτσι στην καθημερινή πρωινή ζώνη μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Η σύνθεση της ομάδας δείχνει πως το κανάλι επενδύει σε ένα πάνελ με διαφορετικές τηλεοπτικές παρουσίες και δημοσιογραφικές φωνές, με στόχο η νέα εκπομπή να αποκτήσει από την πρώτη ημέρα τη δική της ταυτότητα.



Πηγή: tvnea.com
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