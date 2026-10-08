Οι φήμες που συνδέουν τον επεξεργαστή "Gainsborough" της AMD με ένα ενδεχόμενο Steam Deck 2 στηρίζονται σε μια σειρά από τεχνικά ευρήματα και διαρροές που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.

Γιατί συνδέεται με τη Valve;

Η ονοματοδοσία (Final Fantasy VII):

Ο προσαρμοσμένος (custom) επεξεργαστής του αρχικού Steam Deck είχε την κωδική ονομασία Aerith. Στο δημοφιλές παιχνίδι Final Fantasy VII, το πλήρες όνομα της ηρωίδας είναι Aerith Gainsborough. Η επιλογή του επιθέτου για το νέο τσιπ θεωρείται από την κοινότητα ως το ισχυρότερο «στοιχείο» σύνδεσης.

Semi-Custom & Dedicated Package:

Τα δεδομένα από τους οδηγούς (drivers) της AMD και τα τελωνειακά έγγραφα (shipping manifests) δείχνουν ότι το Gainsborough διαθέτει δικό του αποκλειστικό package (διαστάσεων περίπου 25x25 mm FF6) και αναπτύσσεται από το τμήμα Semi-Custom της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για εξειδικευμένο τσιπ που σχεδιάζεται για συγκεκριμένο πελάτη (όπως η Valve) και όχι για κάποιον γενικής χρήσης επεξεργαστή φορητών υπολογιστών.

Φημολογούμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική: Φήμη για πυρήνες CPU αρχιτεκτονικής Zen 6 / Zen 6c και κάρτα γραφικών RDNA 5.

Μέθοδος Κατασκευής: Κατασκευή στην προηγμένη κλίμακα N3P (3nm) της TSMC, προσφέροντας σημαντική βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση.

Κατανάλωση (TDP): Αναφορές για ενεργειακό στόχο γύρω στα 15W, που ταιριάζει απόλυτα στα θερμικά όρια μιας φορητής κονσόλας.

Πότε αναμένεται;

Παρά τον θόρυβο, η Valve έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να κυκλοφορήσει έναν πραγματικό διάδοχο του Steam Deck μέχρι να υπάρξει ένα ουσιαστικό γενεακό άλμα (generational leap) στην απόδοση χωρίς να θυσιαστεί η αυτονομία της μπαταρίας.

Με βάση τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής της TSMC και την ετοιμότητα της αρχιτεκτονικής Zen 6 / RDNA 5, ένα τέτοιο τσιπ δεν αναμένεται να είναι έτοιμο για μαζική παραγωγή πριν από το δεύτερο μισό του 2027 ή το 2028.

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