2026-10-08 01:14:03
Φωτογραφία για Απόστολος Βαλτάς: Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής υποβαθμίζει τα θετικά της παρέμβασής μας για το ιδιοκτησιακό
«Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που έθεσε ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Ηλίας Βασιλαδιώτης για την διεκδίκηση της υποχρεωτικής συμμετοχής του αδειούχου φαρμακοποιού με ποσοστό τουλάχιστον 51% στα λειτουργούντα φαρμακεία. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αλλά κι εγώ ως πρόεδρός του Συλλόγου έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτός είναι ο στόχος μας.

Είναι πάγια θέση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, είναι πάγια θέση και προεκλογική δέσμευση της «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ», της παράταξης που βρίσκεται στη διοίκηση ότι πρέπει να τον διεκδικήσουμε καθώς περιέχεται και σε Ψήφισμα της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του ΠΦΣ».

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