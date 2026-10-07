2026-10-07 21:22:32
Φωτογραφία για Μετρό – Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Σε κυκλοφορία ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός – Τι αλλάζει για το επιβατικό κοινό.
Ο πρώτος από τους 14 συρμούς, 8ης παραλαβής, που ανακατασκευάζονται πλήρως, στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος - ΦωτογραφίεςΣε κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) τέθηκε σήμερα ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός, 22 χρόνια μετά από την τελευταία προσθήκη τροχαίου υλικού, σηματοδοτώντας την έναρξη της σταδιακής ανανέωσης του τροχαίου υλικού της ιστορικής Γραμμής.Ο συρμός ολοκλήρωσε sidirodromikanea
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Το Αντάμωμα των Σιδηροδρομικών.
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Το Αντάμωμα των Σιδηροδρομικών.
Hellenic Train: Με καθυστέρηση 31 λεπτών αναχώρησε το IC57 από Θεσσαλονίκη για Αθήνα.
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Hellenic Train: Με καθυστέρηση 31 λεπτών αναχώρησε το IC57 από Θεσσαλονίκη για Αθήνα.
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