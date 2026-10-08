Μαθηματικά: Ολοκληρώνουμε τη φωτοτυπία προσομοίωσης, λύνοντας τις δύο τελευταίες παραστάσεις του προβλήματος 8. Αύριο Παρασκευή, 9/10, το 2ο δίωρο, θα γράψουμε το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στα κεφάλαια 1 - 8 (βλέπουμε και την προηγούμενη ανάρτηση).Ιστορία: Με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου".Φυσική: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τη θεωρία, τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ12 "Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας", πάντα με τη βοήθεια της αντίστοιχης ανάρτησης. Τέλος, κάνουμε την εργασία 2 (σελίδες 45 και 46).

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