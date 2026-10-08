Ένα νέο τηλεοπτικό ταξίδι αρχίζει στην ΕΡΤ1 με προορισμό την Ελλάδα, και όχι μόνο, τον πολιτισμό αλλά και τις ανθρώπινες ιστορίες, με εκπομπές που ανοίγουν διαφορετικά παράθυρα στον κόσμο.Ταξιδεύουμε παρέα με τους «Cool Crips on tour» με δυο αναπηρικά αμαξίδια, γνωρίζουμε ανθρώπους και τόπους, ανακαλύπτουμε παραδόσεις που διαμορφώνουν την ταυτότητα κάθε περιοχής μέσα από την εκπομπή «Ό,τι αξίζει», παρακολουθούμε την Ελλάδα να αποκτά τη δική της θέση στα μουσεία ανά τον κόσμο μέσα από το «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου» και ταξιδεύουμε στον χρόνο σε τόπους όπου οι Έλληνες άφησαν το αποτύπωμά τους μέσα από την εκπομπή «Προσωπικές διαδρομές».Οι νέες αυτές παραγωγές φωτίζουν τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης και αναδεικνύουν τον πολιτισμό μέσα από ιστορίες που μας θυμίζουν τη σημασία του σεβασμού, της γνώσης και της εκτίμησης για όσα έχουν πραγματική αξία.Συντονιστείτε στην ΕΡΤ. Το ταξίδι αρχίζει από το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου 2026 και κάθε Σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ1.«Cool Crips on Tour»Από Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026και κάθε Σάββατο, στις 15:00Οι Cool Crips δηλαδή ο Γρηγόρης Χρυσικός και ο Σπύρος Νταντανίδης υπόσχονται να επισκεφθούν περισσότερες από 30 πόλεις διανύοντας 8.000 χιλιόμετρα μέσα σε ένα μόνο μήνα με ένα βαν και δύο αναπηρικά αμαξίδια.Το συναρπαστικό τηλεοπτικό οδοιπορικό 12 επεισοδίων που θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 15:00, αρχίζει από την Κωνσταντινούπολη με τελικό προορισμό τη Λισαβόνα.Οι Cool Crips φυσικά δεν θα μπορούσαν να αφήσουν πίσω τους προσωπικούς τους βοηθούς Χρήστο και Ραφαέλο και τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου. Ετοιμαστείτε για μια ταξιδιωτική σειρά για τη φιλία, την περιέργεια, την ανεξαρτησία και τη χαρά της εξερεύνησης.Παρουσίαση: Σπύρος Νταντανίδης, Γρηγόρης ΧρυσικόςΣκηνοθεσία: Μάνος ΑρβανιτάκηςΣενάριο – Αρχισυνταξία: Ιωάννα ΜπρατσιάκουΑνάπτυξη Περιεχομένου – Έρευνα: Μιχάλης ΑρβανίτηςΔιεύθυνση Φωτογραφίας: Πέτρος ΚαρακάσηςΔιεύθυνση Παραγωγής: Άννα ΑντωνοπούλουΕκτέλεσης Παραγωγής: OhMyDog Productions/ Φωτεινή Οικονομοπούλου«Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου»Από Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026και κάθε Σάββατο, στις 19:00Η Ελλάδα ταξιδεύει στα μουσεία του κόσμου με τον Κώστα Λασκαράτο και αποκαλύπτει τις ιστορίες που συνδέουν τον ελληνικό πολιτισμό με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς του εξωτερικού.Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ1 που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, μας μεταφέρει σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους της Ευρώπης και του κόσμου.Στο πρώτο επεισόδιο, ο Κώστας Λασκαράτος επισκέπτεται την Γαλλία και αναζητά τα ίχνη της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού, μέσα από τις συλλογές και τις ιστορίες κορυφαίων Ελλήνων, μουσείων και πολιτιστικών φορέων.Ιδέα – Αρχισυνταξία – Παρουσίαση: Κώστας ΛασκαράτοςΣκηνοθεσία: Νικόλ ΑλεξανδροπούλουΔημοσιογραφική επιμέλεια: Μελπομένη ΜαραγκίδουΜοντάζ: Νικολέτα Λεούση, Σοφία ΣφυρήΔιεύθυνση παραγωγής: Χρήστος ΚαραλιάςΚινηματογραφιστές: Γιάννης Μισουρίδης, Στάθης ΓαλαζούλαςΤίτλοι αρχής/Graphic Design: Παναγιώτης ΠαρνασσάςΕνδυματολόγος: Χαρά ΜπαγουράκηΕκτέλεση παραγωγής: Libellula ProductionsΠαραγωγός: ΕΡΤ«Ό,τι αξίζει»Από Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026και κάθε Κυριακή, στις 15:00Η εκπομπή «Ό,τι αξίζει» με την Ίνα Ταράντου γνωρίζει τόπους μέσα από τους ανθρώπους τους, τις ιστορίες, τις μνήμες και τα όνειρά τους.Στην πρεμιέρα του νέου κύκλου, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στις 15:00 στην ΕΡΤ1, ταξιδεύει στην Κίσσαμο, στη δυτική Κρήτη.Από τον Μπάλο και το Ελαφονήσι μέχρι τη Γραμβούσα και τα χωριά της περιοχής, συναντά ανθρώπους που κρατούν ζωντανές την παράδοση, την οικογένεια και την ταυτότητα του τόπου τους.Γιατί πίσω από κάθε τόπο υπάρχουν άνθρωποι. Και στις ιστορίες τους βρίσκεται ό,τι πραγματικά αξίζει.Παρουσίαση: Ίνα ΤαράντουΣκηνοθεσία: Μιχάλης ΦελάνηςΟργάνωση παραγωγής: Γιάννης ΚωνσταντινίδηςΒοηθός παραγωγής: Παναγιώτα ΤακτικούΕκτέλεση παραγωγής: ms ENTERTAINMENTΣυντακτική επιμέλεια: Στελίνα ΓκαβανοπούλουΈρευνα: Νικολέτα ΜακρήΔιεύθυνση φωτογραφίας: Παύλος ΔιδασκάλουΜοντάζ: Γιώργος Παπαϊωάννου, Παύλος Παπαδόπουλος, Κώστας Κουράκος, Κώστας Χριστακόπουλος, Κώστας Δημάκης«Προσωπικές διαδρομές»Από Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026και κάθε Κυριακή, στις 19:00Οι «Προσωπικές διαδρομές» μας ταξιδεύουν στο παρελθόν όπου κάθε ιστορία είναι συνδεδεμένη με την δημιουργία του αύριο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στις 19:00 στην ΕΡΤ1, η Έλενα Κατρίτση θα μας συστήσει τους πρωταγωνιστές ενός τόπου όπου οι Έλληνες άφησαν το αποτύπωμά τους, συνδέοντας τη δική τους διαδρομή με την ιστορία του τόπου και ίσως και μιας ολόκληρης εποχής.Στο πρώτο επεισόδιο, μεταφερόμαστε στα βάθη της Ανατολίας, στην γη που έδωσε καταφύγιο στους κυνηγημένους, την Καππαδοκία.Ξεκινώντας από το 1923, ανακαλύπτουμε πώς η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών άλλαξε για πάντα τη ζωή ανθρώπων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι, χωρίς να ερωτηθούν, αναγκάστηκαν να αφήσουν τον τόπο όπου είχαν γεννηθεί και να αρχίσουν τη ζωή τους σε μια νέα πατρίδα.Σενάριο – Έρευνα: Έλενα ΚατρίτσηΣκηνοθεσία- Διεύθυνση φωτογραφίας: Πάνος ΜανωλίτσηςΔιεύθυνση παραγωγής: Αλέξης ΚαπλάνηςΟργάνωση παραγωγής: Έλμα ΝέικοβαΜοντάζ: Θεόφιλος ΓεροντόπουλοςΔημοσιογράφοι: Κατερίνα Νινιού, Ελεάννα ΠαπαδοκωστάκηΕικονολήπτης – Χειριστής Drone: Κωνσταντίνος ΜελεμενήςΗχολήπτης: Θάνος ΣαράφηςΒοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία ΝτρούγιαΒοηθός μοντέρ: Δημήτρης ΜάρηςΣήμα αρχής: Μαρία ΝτρούγιαΕταιρεία παραγωγής: Production HouseΠηγή: tvnea.com