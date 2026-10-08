Τα Σαββατοκύριακα αποκτούν νέο προορισμό στην ΕΡΤ με ταξίδια, πολιτισμό και ξεχωριστές ανθρώπινες ιστορίες
2026-10-08 11:26:09
Ένα νέο τηλεοπτικό ταξίδι αρχίζει στην ΕΡΤ1 με προορισμό την Ελλάδα, και όχι μόνο, τον πολιτισμό αλλά και τις ανθρώπινες ιστορίες, με εκπομπές που ανοίγουν διαφορετικά παράθυρα στον κόσμο.
Ταξιδεύουμε παρέα με τους «Cool Crips on tour» με δυο αναπηρικά αμαξίδια, γνωρίζουμε ανθρώπους και τόπους, ανακαλύπτουμε παραδόσεις που διαμορφώνουν την ταυτότητα κάθε περιοχής μέσα από την εκπομπή «Ό,τι αξίζει», παρακολουθούμε την Ελλάδα να αποκτά τη δική της θέση στα μουσεία ανά τον κόσμο μέσα από το «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου» και ταξιδεύουμε στον χρόνο σε τόπους όπου οι Έλληνες άφησαν το αποτύπωμά τους μέσα από την εκπομπή «Προσωπικές διαδρομές».
Οι νέες αυτές παραγωγές φωτίζουν τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης και αναδεικνύουν τον πολιτισμό μέσα από ιστορίες που μας θυμίζουν τη σημασία του σεβασμού, της γνώσης και της εκτίμησης για όσα έχουν πραγματική αξία.
Συντονιστείτε στην ΕΡΤ. Το ταξίδι αρχίζει από το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου 2026 και κάθε Σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ1.
«Cool Crips on Tour»
Από Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026
και κάθε Σάββατο, στις 15:00
Οι Cool Crips δηλαδή ο Γρηγόρης Χρυσικός και ο Σπύρος Νταντανίδης υπόσχονται να επισκεφθούν περισσότερες από 30 πόλεις διανύοντας 8.000 χιλιόμετρα μέσα σε ένα μόνο μήνα με ένα βαν και δύο αναπηρικά αμαξίδια.
Το συναρπαστικό τηλεοπτικό οδοιπορικό 12 επεισοδίων που θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 15:00, αρχίζει από την Κωνσταντινούπολη με τελικό προορισμό τη Λισαβόνα.
Οι Cool Crips φυσικά δεν θα μπορούσαν να αφήσουν πίσω τους προσωπικούς τους βοηθούς Χρήστο και Ραφαέλο και τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου. Ετοιμαστείτε για μια ταξιδιωτική σειρά για τη φιλία, την περιέργεια, την ανεξαρτησία και τη χαρά της εξερεύνησης.
Παρουσίαση: Σπύρος Νταντανίδης, Γρηγόρης Χρυσικός
Σκηνοθεσία: Μάνος Αρβανιτάκης
Σενάριο – Αρχισυνταξία: Ιωάννα Μπρατσιάκου
Ανάπτυξη Περιεχομένου – Έρευνα: Μιχάλης Αρβανίτης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Πέτρος Καρακάσης
Διεύθυνση Παραγωγής: Άννα Αντωνοπούλου
Εκτέλεσης Παραγωγής: OhMyDog Productions/ Φωτεινή Οικονομοπούλου
«Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου»
Από Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026
και κάθε Σάββατο, στις 19:00
Η Ελλάδα ταξιδεύει στα μουσεία του κόσμου με τον Κώστα Λασκαράτο και αποκαλύπτει τις ιστορίες που συνδέουν τον ελληνικό πολιτισμό με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς του εξωτερικού.
Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ1 που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, μας μεταφέρει σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους της Ευρώπης και του κόσμου.
Στο πρώτο επεισόδιο, ο Κώστας Λασκαράτος επισκέπτεται την Γαλλία και αναζητά τα ίχνη της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού, μέσα από τις συλλογές και τις ιστορίες κορυφαίων Ελλήνων, μουσείων και πολιτιστικών φορέων.
Ιδέα – Αρχισυνταξία – Παρουσίαση: Κώστας Λασκαράτος
Σκηνοθεσία: Νικόλ Αλεξανδροπούλου
Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μελπομένη Μαραγκίδου
Μοντάζ: Νικολέτα Λεούση, Σοφία Σφυρή
Διεύθυνση παραγωγής: Χρήστος Καραλιάς
Κινηματογραφιστές: Γιάννης Μισουρίδης, Στάθης Γαλαζούλας
Τίτλοι αρχής/Graphic Design: Παναγιώτης Παρνασσάς
Ενδυματολόγος: Χαρά Μπαγουράκη
Εκτέλεση παραγωγής: Libellula Productions
Παραγωγός: ΕΡΤ
«Ό,τι αξίζει»
Από Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026
και κάθε Κυριακή, στις 15:00
Η εκπομπή «Ό,τι αξίζει» με την Ίνα Ταράντου γνωρίζει τόπους μέσα από τους ανθρώπους τους, τις ιστορίες, τις μνήμες και τα όνειρά τους.
Στην πρεμιέρα του νέου κύκλου, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στις 15:00 στην ΕΡΤ1, ταξιδεύει στην Κίσσαμο, στη δυτική Κρήτη.
Από τον Μπάλο και το Ελαφονήσι μέχρι τη Γραμβούσα και τα χωριά της περιοχής, συναντά ανθρώπους που κρατούν ζωντανές την παράδοση, την οικογένεια και την ταυτότητα του τόπου τους.
Γιατί πίσω από κάθε τόπο υπάρχουν άνθρωποι. Και στις ιστορίες τους βρίσκεται ό,τι πραγματικά αξίζει.
Παρουσίαση: Ίνα Ταράντου
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Φελάνης
Οργάνωση παραγωγής: Γιάννης Κωνσταντινίδης
Βοηθός παραγωγής: Παναγιώτα Τακτικού
Εκτέλεση παραγωγής: ms ENTERTAINMENT
Συντακτική επιμέλεια: Στελίνα Γκαβανοπούλου
Έρευνα: Νικολέτα Μακρή
Διεύθυνση φωτογραφίας: Παύλος Διδασκάλου
Μοντάζ: Γιώργος Παπαϊωάννου, Παύλος Παπαδόπουλος, Κώστας Κουράκος, Κώστας Χριστακόπουλος, Κώστας Δημάκης
«Προσωπικές διαδρομές»
Από Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026
και κάθε Κυριακή, στις 19:00
Οι «Προσωπικές διαδρομές» μας ταξιδεύουν στο παρελθόν όπου κάθε ιστορία είναι συνδεδεμένη με την δημιουργία του αύριο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στις 19:00 στην ΕΡΤ1, η Έλενα Κατρίτση θα μας συστήσει τους πρωταγωνιστές ενός τόπου όπου οι Έλληνες άφησαν το αποτύπωμά τους, συνδέοντας τη δική τους διαδρομή με την ιστορία του τόπου και ίσως και μιας ολόκληρης εποχής.
Στο πρώτο επεισόδιο, μεταφερόμαστε στα βάθη της Ανατολίας, στην γη που έδωσε καταφύγιο στους κυνηγημένους, την Καππαδοκία.
Ξεκινώντας από το 1923, ανακαλύπτουμε πώς η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών άλλαξε για πάντα τη ζωή ανθρώπων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι, χωρίς να ερωτηθούν, αναγκάστηκαν να αφήσουν τον τόπο όπου είχαν γεννηθεί και να αρχίσουν τη ζωή τους σε μια νέα πατρίδα.
Σενάριο – Έρευνα: Έλενα Κατρίτση
Σκηνοθεσία- Διεύθυνση φωτογραφίας: Πάνος Μανωλίτσης
Διεύθυνση παραγωγής: Αλέξης Καπλάνης
Οργάνωση παραγωγής: Έλμα Νέικοβα
Μοντάζ: Θεόφιλος Γεροντόπουλος
Δημοσιογράφοι: Κατερίνα Νινιού, Ελεάννα Παπαδοκωστάκη
Εικονολήπτης – Χειριστής Drone: Κωνσταντίνος Μελεμενής
Ηχολήπτης: Θάνος Σαράφης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Ντρούγια
Βοηθός μοντέρ: Δημήτρης Μάρης
Σήμα αρχής: Μαρία Ντρούγια
Εταιρεία παραγωγής: Production House
Πηγή: tvnea.com
Ταξιδεύουμε παρέα με τους «Cool Crips on tour» με δυο αναπηρικά αμαξίδια, γνωρίζουμε ανθρώπους και τόπους, ανακαλύπτουμε παραδόσεις που διαμορφώνουν την ταυτότητα κάθε περιοχής μέσα από την εκπομπή «Ό,τι αξίζει», παρακολουθούμε την Ελλάδα να αποκτά τη δική της θέση στα μουσεία ανά τον κόσμο μέσα από το «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου» και ταξιδεύουμε στον χρόνο σε τόπους όπου οι Έλληνες άφησαν το αποτύπωμά τους μέσα από την εκπομπή «Προσωπικές διαδρομές».
Οι νέες αυτές παραγωγές φωτίζουν τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης και αναδεικνύουν τον πολιτισμό μέσα από ιστορίες που μας θυμίζουν τη σημασία του σεβασμού, της γνώσης και της εκτίμησης για όσα έχουν πραγματική αξία.
Συντονιστείτε στην ΕΡΤ. Το ταξίδι αρχίζει από το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου 2026 και κάθε Σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ1.
«Cool Crips on Tour»
Από Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026
και κάθε Σάββατο, στις 15:00
Οι Cool Crips δηλαδή ο Γρηγόρης Χρυσικός και ο Σπύρος Νταντανίδης υπόσχονται να επισκεφθούν περισσότερες από 30 πόλεις διανύοντας 8.000 χιλιόμετρα μέσα σε ένα μόνο μήνα με ένα βαν και δύο αναπηρικά αμαξίδια.
Το συναρπαστικό τηλεοπτικό οδοιπορικό 12 επεισοδίων που θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 15:00, αρχίζει από την Κωνσταντινούπολη με τελικό προορισμό τη Λισαβόνα.
Οι Cool Crips φυσικά δεν θα μπορούσαν να αφήσουν πίσω τους προσωπικούς τους βοηθούς Χρήστο και Ραφαέλο και τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου. Ετοιμαστείτε για μια ταξιδιωτική σειρά για τη φιλία, την περιέργεια, την ανεξαρτησία και τη χαρά της εξερεύνησης.
Παρουσίαση: Σπύρος Νταντανίδης, Γρηγόρης Χρυσικός
Σκηνοθεσία: Μάνος Αρβανιτάκης
Σενάριο – Αρχισυνταξία: Ιωάννα Μπρατσιάκου
Ανάπτυξη Περιεχομένου – Έρευνα: Μιχάλης Αρβανίτης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Πέτρος Καρακάσης
Διεύθυνση Παραγωγής: Άννα Αντωνοπούλου
Εκτέλεσης Παραγωγής: OhMyDog Productions/ Φωτεινή Οικονομοπούλου
«Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου»
Από Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026
και κάθε Σάββατο, στις 19:00
Η Ελλάδα ταξιδεύει στα μουσεία του κόσμου με τον Κώστα Λασκαράτο και αποκαλύπτει τις ιστορίες που συνδέουν τον ελληνικό πολιτισμό με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς του εξωτερικού.
Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ1 που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, μας μεταφέρει σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους της Ευρώπης και του κόσμου.
Στο πρώτο επεισόδιο, ο Κώστας Λασκαράτος επισκέπτεται την Γαλλία και αναζητά τα ίχνη της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού, μέσα από τις συλλογές και τις ιστορίες κορυφαίων Ελλήνων, μουσείων και πολιτιστικών φορέων.
Ιδέα – Αρχισυνταξία – Παρουσίαση: Κώστας Λασκαράτος
Σκηνοθεσία: Νικόλ Αλεξανδροπούλου
Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μελπομένη Μαραγκίδου
Μοντάζ: Νικολέτα Λεούση, Σοφία Σφυρή
Διεύθυνση παραγωγής: Χρήστος Καραλιάς
Κινηματογραφιστές: Γιάννης Μισουρίδης, Στάθης Γαλαζούλας
Τίτλοι αρχής/Graphic Design: Παναγιώτης Παρνασσάς
Ενδυματολόγος: Χαρά Μπαγουράκη
Εκτέλεση παραγωγής: Libellula Productions
Παραγωγός: ΕΡΤ
«Ό,τι αξίζει»
Από Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026
και κάθε Κυριακή, στις 15:00
Η εκπομπή «Ό,τι αξίζει» με την Ίνα Ταράντου γνωρίζει τόπους μέσα από τους ανθρώπους τους, τις ιστορίες, τις μνήμες και τα όνειρά τους.
Στην πρεμιέρα του νέου κύκλου, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στις 15:00 στην ΕΡΤ1, ταξιδεύει στην Κίσσαμο, στη δυτική Κρήτη.
Από τον Μπάλο και το Ελαφονήσι μέχρι τη Γραμβούσα και τα χωριά της περιοχής, συναντά ανθρώπους που κρατούν ζωντανές την παράδοση, την οικογένεια και την ταυτότητα του τόπου τους.
Γιατί πίσω από κάθε τόπο υπάρχουν άνθρωποι. Και στις ιστορίες τους βρίσκεται ό,τι πραγματικά αξίζει.
Παρουσίαση: Ίνα Ταράντου
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Φελάνης
Οργάνωση παραγωγής: Γιάννης Κωνσταντινίδης
Βοηθός παραγωγής: Παναγιώτα Τακτικού
Εκτέλεση παραγωγής: ms ENTERTAINMENT
Συντακτική επιμέλεια: Στελίνα Γκαβανοπούλου
Έρευνα: Νικολέτα Μακρή
Διεύθυνση φωτογραφίας: Παύλος Διδασκάλου
Μοντάζ: Γιώργος Παπαϊωάννου, Παύλος Παπαδόπουλος, Κώστας Κουράκος, Κώστας Χριστακόπουλος, Κώστας Δημάκης
«Προσωπικές διαδρομές»
Από Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026
και κάθε Κυριακή, στις 19:00
Οι «Προσωπικές διαδρομές» μας ταξιδεύουν στο παρελθόν όπου κάθε ιστορία είναι συνδεδεμένη με την δημιουργία του αύριο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στις 19:00 στην ΕΡΤ1, η Έλενα Κατρίτση θα μας συστήσει τους πρωταγωνιστές ενός τόπου όπου οι Έλληνες άφησαν το αποτύπωμά τους, συνδέοντας τη δική τους διαδρομή με την ιστορία του τόπου και ίσως και μιας ολόκληρης εποχής.
Στο πρώτο επεισόδιο, μεταφερόμαστε στα βάθη της Ανατολίας, στην γη που έδωσε καταφύγιο στους κυνηγημένους, την Καππαδοκία.
Ξεκινώντας από το 1923, ανακαλύπτουμε πώς η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών άλλαξε για πάντα τη ζωή ανθρώπων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι, χωρίς να ερωτηθούν, αναγκάστηκαν να αφήσουν τον τόπο όπου είχαν γεννηθεί και να αρχίσουν τη ζωή τους σε μια νέα πατρίδα.
Σενάριο – Έρευνα: Έλενα Κατρίτση
Σκηνοθεσία- Διεύθυνση φωτογραφίας: Πάνος Μανωλίτσης
Διεύθυνση παραγωγής: Αλέξης Καπλάνης
Οργάνωση παραγωγής: Έλμα Νέικοβα
Μοντάζ: Θεόφιλος Γεροντόπουλος
Δημοσιογράφοι: Κατερίνα Νινιού, Ελεάννα Παπαδοκωστάκη
Εικονολήπτης – Χειριστής Drone: Κωνσταντίνος Μελεμενής
Ηχολήπτης: Θάνος Σαράφης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Ντρούγια
Βοηθός μοντέρ: Δημήτρης Μάρης
Σήμα αρχής: Μαρία Ντρούγια
Εταιρεία παραγωγής: Production House
Πηγή: tvnea.com
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