2026-10-08 11:26:09

Ισχυρές επιδόσεις σημειώθηκαν στην Prime Time, με το «ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ. VI (Ε)» να κατακτά την πρώτη θέση με 23,8%. Ακολούθησε το «ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ» με 20,9%, ενώ το «ΜΠΑΜΠΑ Σ' ΑΓΑΠΩ» κινήθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας το 17,7%.



Στη συνέχεια, το «ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ» σημείωσε 13,1%, με το «ΝΤΕΡΤΙ» να ακολουθεί πολύ κοντά στο 13,0%. Στο 11,5% βρέθηκε το «ΚΡΙΝΟ ΚΑΙ ΑΓΚΑΘΙ (Ε)», ενώ από 11,4% κατέγραψαν ο «ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ» και το «ΚΑΜΠΙΝΓΚ (Ε)».



Οι «ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ (Ε)» σημείωσαν 9,5%, ενώ ο «ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΠΡΙΓΚΗΨ» στον ΣΚΑΪ κινήθηκε στο 8,2%. Στο 5,1% βρέθηκαν το «FIRST DATES» και η ταινία «KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ» του STAR.



Χαμηλότερα στη ζώνη, οι «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ» κατέγραψαν 4,8%, το «BLACK WATER» 3,8%, ενώ το «ΑΠΟ ΘΑΥΜΑ. ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΖΩΗΣ» ολοκλήρωσε την κατάταξη με 2,2%.α



Πηγή: tvnea.com



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