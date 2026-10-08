2026-10-08 10:06:01
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το Happy Day ξεχώρισε, δυνατή παρουσία και για την Κοινωνία Ώρα Mega
Στο δυναμικό κοινό, το Happy Day στον Alpha ξεχώρισε στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, καταγράφοντας 21.0% και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Σε πολύ καλή θέση ακολούθησε η Κοινωνία Ώρα Mega με 15.6%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στη ζώνη.

Το Σήμερα σημείωσε 10.9%, ενώ η Ώρα Ελλάδος κινήθηκε στο 9.6%, με τις δύο εκπομπές να ακολουθούν σε απόσταση από τις πρώτες επιδόσεις.

Χαμηλότερα βρέθηκε το Καλημέρα Ελλάδα με 5.8%, ενώ το Stars System ολοκλήρωσε τη ζώνη με 2.4%.

Πηγή: tvnea.com
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