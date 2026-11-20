2026-11-20 08:48:50

Την προσοχή των καταναλωτών σχετικά με το προϊόν ENERUP PREMIUM, το οποίο διαφημίζεται και διακινείται ως συμπλήρωμα διατροφής για τη σεξουαλική ενίσχυση, εφιστά Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), κατόπιν εργαστηριακών ελέγχων και σχετική ενημέρωσης από τις ισπανικές αρχές.



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, στο προϊόν ENERUP PREMIUM (αριθμός παρτίδας: 66677, ημερομηνία λήξης: 12.2028) ανιχνεύθηκε η μη επισημασμένη φαρμακευτική δραστική ουσία σιλδεναφίλη (sildenafil).



Η σιλδεναφίλη αποτελεί δραστική ουσία εγκεκριμένων, συνταγογραφούμενων φαρμάκων που προορίζονται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Η ανεξέλεγκτη κατανάλωση του ENERUP PREMIUM ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, καθώς η συγκεκριμένη ουσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες.



Συνιστάται στους καταναλωτές η άμεση παύση χρήσης του εν λόγω προϊόντος και η ταυτόχρονη γνωστοποίηση του συμβάντος στον ΕΟΦ. Επισημαίνεται εκ νέου ότι η προμήθεια προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από αμφιβόλου αξιοπιστίας δίκτυα, όπως ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνιστά άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία.



Πηγή : healthview

pharmateam

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