2026-10-08 23:00:53
Φωτογραφία για Ουκρανία: Δύο τρένα συγκρούστηκαν στον σταθμό «Πιτζάμτσε» στο Λβιβ – Υπάρχουν τραυματίες.
Στον σταθμό Πιτζάμτσε, ένα ντιζελοκίνητο τρένο Λβιβ-Σοκάλ συγκρούστηκε με μια ηλεκτρική μηχανή. Ο μηχανοδηγός τραυματίστηκε και τέσσερις επιβάτες χρειάστηκαν βοήθεια.Το ντιζελοκίνητο τρένο Λβιβ - Σοκάλ συγκρούστηκε με ηλεκτρική μηχανή κατά την αναχώρησή του από τον σταθμό Πιτζάμτσε, αναφέρει το UNN , επικαλούμενο την Ukrzaliznytsia.Σύμφωνα με την Ukrzaliznytsia, ο μηχανοδηγός του ντιζελοκίνητου sidirodromikanea
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