2026-10-08 23:00:53

Στον σταθμό Πιτζάμτσε, ένα ντιζελοκίνητο τρένο Λβιβ-Σοκάλ συγκρούστηκε με μια ηλεκτρική μηχανή. Ο μηχανοδηγός τραυματίστηκε και τέσσερις επιβάτες χρειάστηκαν βοήθεια.Το ντιζελοκίνητο τρένο Λβιβ - Σοκάλ συγκρούστηκε με ηλεκτρική μηχανή κατά την αναχώρησή του από τον σταθμό Πιτζάμτσε, αναφέρει το UNN , επικαλούμενο την Ukrzaliznytsia.Σύμφωνα με την Ukrzaliznytsia, ο μηχανοδηγός του ντιζελοκίνητου sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ