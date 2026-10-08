





Το «Παιδί» επιστρέφει! Η σειρά της ΕΡΤ, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Σειράς στην κατηγορία International Competition των Seoul International Drama Awards 2026, έρχεται με οκτώ νέα επεισόδια, στη μορφή μίνι σειράς με τίτλο «Το Παιδί: Η Επιστροφή». Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο ERTFLIX το πρώτο τρίμηνο του 2027 και στη συνέχεια θα μεταδοθούν και από την ΕΡΤ1.







Η επιστροφή του «Παιδιού» συμπίπτει με την απονομή του βραβείου Καλύτερης Σειράς στην κατηγορία International Competition των Seoul International Drama Awards 2026, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για έναν σημαντικό διεθνή θεσμό της τηλεοπτικής βιομηχανίας, που φέρνει κάθε χρόνο στο προσκήνιο σειρές και δημιουργούς από όλο τον κόσμο.







Στην επίσημη τελετή απονομής των Seoul International Drama Awards, το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, μαζί με τη δημιουργική ομάδα της σειράς και την εταιρεία παραγωγής Foss Productions.

Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η διάκριση του “Παιδιού” αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η ΕΡΤ συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση, ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του».







Η μίνι σειρά «Το Παιδί: Η Επιστροφή» αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΡΤ και φέρνει ξανά στην οθόνη τους βασικούς συντελεστές της σειράς, με τον Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και τον Στέφανο Μπλάτσο στη σκηνοθεσία, καθώς και τους πρωταγωνιστές της σειράς, Βασίλη Μπούτσικο, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρο Λογοθέτη, Αλεξία Καλτσίκη, κ.ά.







Με τα νέα επεισόδια, η ΕΡΤ δίνει στο κοινό την ευκαιρία να ξανασυναντήσει τους ήρωες και τον κόσμο του «Παιδιού», μιας σειράς που αγαπήθηκε ιδιαίτερα, καταγράφοντας περισσότερες από 18.000.000 θεάσεις στο ERTFLIX. Η σειρά ξεχώρισε για την ιδιαίτερη ταυτότητά της και τη διαφορετική ματιά της, συνδυάζοντας στοιχεία μαύρης κωμωδίας με μια ιστορία μυστηρίου και δράσης, προσεγγίζοντας παράλληλα με ευαισθησία και πρωτότυπο τρόπο την πραγματικότητα ενός εφήβου στο φάσμα του αυτισμού.

Πηγή: tvnea.com