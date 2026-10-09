Έντονη ήταν η αντίδραση του Άκη Παυλόπουλου κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», με αφορμή νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σχετικά με την υπόθεση θανάτου που ερευνά η Δικαιοσύνη και συνδέεται με τον Γιώργο Μαζωνάκη.Το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, ο δημοσιογράφος δεν έκρυψε την έκπληξή του όταν έγινε αναφορά στην κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών που κατηγορούνται στην υπόθεση. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η νεαρή γυναίκα φέρεται να είχε υποβληθεί και η ίδια σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο των γονιών της.«Ρε παιδί μου, δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα και δεν τα καταλαβαίνει και κανείς άλλος λογικός άνθρωπος. Ή αυτή η ιστορία είναι μια παράνομη ιατρική πράξη και το έκανε μια μη ειδικευμένη γιατρός και το ήξερε και ένας ειδικευμένος παθολόγος. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι οι γονείς του παιδιού που πάει σήμερα να καταθέσει και το οποίο επίσης υπεβλήθη στην παράνομη πράξη. Τι είναι αυτά;», ανέφερε σε έντονο ύφος ο Άκης Παυλόπουλος.Αμέσως μετά, ο Βασίλης Χιώτης πήρε τον λόγο και σχολίασε: «Είναι απλό, ρε συ. Όταν έκαναν τις ιατρικές πράξεις μέχρι να πεθάνει ένας άνθρωπος, δεν είχαν συνειδητοποιήσει πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνανε. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να έβαζαν σε κίνδυνο ακόμα και το ίδιο τους το παιδί. Αλλά αυτό θα λειτουργήσει υπέρ του γιατρού. Γιατί όπως είπε η Κάτια, αυτή η κατάθεση πιθανότατα εντάσσεται στη στρατηγική των συνηγόρων του γιατρού. Τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο να αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους».Πηγή: tvnea.com