2026-10-09 13:09:02
Φωτογραφία για Γιώργος Μαζωνάκης: Η πληροφορία που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Άκη Παυλόπουλου
Έντονη ήταν η αντίδραση του Άκη Παυλόπουλου κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», με αφορμή νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σχετικά με την υπόθεση θανάτου που ερευνά η Δικαιοσύνη και συνδέεται με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, ο δημοσιογράφος δεν έκρυψε την έκπληξή του όταν έγινε αναφορά στην κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών που κατηγορούνται στην υπόθεση. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η νεαρή γυναίκα φέρεται να είχε υποβληθεί και η ίδια σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο των γονιών της.

«Ρε παιδί μου, δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα και δεν τα καταλαβαίνει και κανείς άλλος λογικός άνθρωπος. Ή αυτή η ιστορία είναι μια παράνομη ιατρική πράξη και το έκανε μια μη ειδικευμένη γιατρός και το ήξερε και ένας ειδικευμένος παθολόγος. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι οι γονείς του παιδιού που πάει σήμερα να καταθέσει και το οποίο επίσης υπεβλήθη στην παράνομη πράξη. Τι είναι αυτά;», ανέφερε σε έντονο ύφος ο Άκης Παυλόπουλος.


Αμέσως μετά, ο Βασίλης Χιώτης πήρε τον λόγο και σχολίασε: «Είναι απλό, ρε συ. Όταν έκαναν τις ιατρικές πράξεις μέχρι να πεθάνει ένας άνθρωπος, δεν είχαν συνειδητοποιήσει πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνανε. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να έβαζαν σε κίνδυνο ακόμα και το ίδιο τους το παιδί. Αλλά αυτό θα λειτουργήσει υπέρ του γιατρού. Γιατί όπως είπε η Κάτια, αυτή η κατάθεση πιθανότατα εντάσσεται στη στρατηγική των συνηγόρων του γιατρού. Τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο να αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Φωτιά σε καλώδιο διακόπτει την σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Δυτικής και Γερμανόφωνης Ελβετίας.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φωτιά σε καλώδιο διακόπτει την σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Δυτικής και Γερμανόφωνης Ελβετίας.
Το «John… και Μέρη» κάνει πρεμιέρα στο OPEN
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «John… και Μέρη» κάνει πρεμιέρα στο OPEN
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του
Στον
Στον "αέρα" ξανά ο Οδοντωτός- Ξεσηκωμός και ανησυχία από την πληροφορία ότι το Ελεγκτικό δεν ενέκρινε τη σύμβαση.
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ: Άγριος ελέφαντας προκάλεσε ζημιές στον σταθμό Welikanda και σε παράθυρο του τρένου.
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ: Άγριος ελέφαντας προκάλεσε ζημιές στον σταθμό Welikanda και σε παράθυρο του τρένου.
Γιώργος Λιανός: Νέα τηλεοπτική πρόκληση στον ΣΚΑΪ – Πότε κάνει πρεμιέρα;
Γιώργος Λιανός: Νέα τηλεοπτική πρόκληση στον ΣΚΑΪ – Πότε κάνει πρεμιέρα;
Γιώργος Γεροντιδάκης: «Στο «Κρίνο και αγκάθι» με δυσκόλεψε περισσότερο το να κάνω τον καλό»
Γιώργος Γεροντιδάκης: «Στο «Κρίνο και αγκάθι» με δυσκόλεψε περισσότερο το να κάνω τον καλό»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Νύχτα Αποκαλύψεων επιστρέφει στην late night ζώνη του ΑΝΤ1 - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η Νύχτα Αποκαλύψεων επιστρέφει στην late night ζώνη του ΑΝΤ1 - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/102026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/102026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Ψηλά και το Happy Day
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Ψηλά και το Happy Day
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Μάχη στην κορυφή με μικρές αποστάσεις για τις πρώτες εκπομπές
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Μάχη στην κορυφή με μικρές αποστάσεις για τις πρώτες εκπομπές
Απογευματινή Ζώνη: Το Live News κυριάρχησε – Ισχυρή επίδοση για το The Chase
Απογευματινή Ζώνη: Το Live News κυριάρχησε – Ισχυρή επίδοση για το The Chase