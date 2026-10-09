Η νέα ταξιδιωτική εκπομπή του Open «John… και Μέρη» με τον Γιάννη Ζουγανέλη ξεκινά το δικό της «ωδη...πορικό» στην Ελλάδα, με οδηγό μια κιθάρα, το αστείρευτο χιούμορ του Γιάννη και κυρίως την περιέργειά του να γνωρίσει τους ανθρώπους κάθε τόπου.Ο Γιάννης Ζουγανέλης ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, συναντάει τους ανθρώπους του τόπου, μαθαίνει για την καθημερινότητά τους και γίνονται όλοι μία μεγάλη παρέα με τη μουσική να πρωταγωνιστεί. Αυτοσχέδια στιχάκια, μελωδίες που σκαρώνονται στη στιγμή και το γλέντι έχει ήδη στηθεί!Πρώτος σταθμός η Μύκονος. Και όχι τυχαία. Ο Γιάννης Ζουγανέλης επιλέγει το νησί απ’ όπου κατάγεται. Τη Μύκονο που τόσο αγαπά και δοξάζει με κάθε ευκαιρία για τη ζεστασιά των ανθρώπων της και την ελευθερία όσων την επισκέπτονται.Το ταξίδι ξεκινά από τη Χώρα, όπου ο Γιάννης μαζί με τους μουσικούς του συναντά ντόπιους ψαράδες και αγρότες και τους αφιερώνει στίχους που τους εμπνέεται εκείνη τη στιγμή. Η βόλτα συνεχίζεται στα Ματογιάννια, όπου ο Γιάννης θυμάται και εξιστορεί τις συναντήσεις στο νησί με θρύλους μιας άλλης εποχής. Τη γνωριμία του με τη Μαρία Κάλας, την πριγκίπισσα του Ιράν, Σοράγια, τον ηθοποιό Άντονι Πέρκινς, αλλά τον ζωγράφο Φράνσις Μπέικον.Κι ύστερα, η θάλασσα γίνεται δρόμος. Από τον Πλατύ Γιαλό, ο Γιάννης επιβιβάζεται σε καΐκι με προορισμό τις παραλίες του νησιού και στήνει αμέσως ένα γλέντι με βιολί και κιθάρα πάνω στη πλώρη. Και από τη θάλασσα και τη γη, το ταξίδι μεταφέρεται στο τραπέζι, στο οποίο συγκεντρώνονται προϊόντα από τη φύση και τη γη της Μυκόνου: ανθός αλατιού από τα βράχια, μόστρες και άλλες τοπικές γεύσεις.Στο τυροκομείο Κουκάς, ο Γιάννης γνωρίζει από κοντά μια παραγωγή που ξεκινά από το ίδιο το κοπάδι και καταλήγει σε προϊόντα όπως η κοπανιστή ΠΟΠ, η γραβιέρα και το ξινοτύρι. Στο οινοποιείο Vioma, δοκιμάζει κυκλαδίτικες ποικιλίες κρασιού και συναντά έναν νεαρό μουσικό και κατασκευαστή τσαμπούνας, σε μια ακόμη απρόσμενη μουσική συνάντηση.Ακόμα θα δούμε τον ιδρυτή του εμβληματικού μπαρ Pierro’s, Ανδρέα Κουτσούκο, ο οποίος μιλάει για τις θρυλικές μορφές που πέρασαν από εκεί, τους γνωστούς σχεδιαστές, τον Μπίλι Μπο, ο οποίος υπήρξε θαμώνας, αλλά και για τους γαλαζοαίματους που έχουν βρεθεί στο νησί.Τέλος, ο Δήμαρχος Μυκόνου, Χρήστος Βερώνης, μιλάει για το νησί που αλλάζει και σχολιάζει την τουριστική ανάπτυξη της Μυκόνου.Μια νέα ταξιδιωτική εκπομπή που ξεφεύγει από τα στεγανά πλαίσια και στήνει μικρές γιορτές και γλέντια σε κάθε τόπο που επισκέπτεται, έρχεται για να μας παρασύρεις στους δικούς της παρεΐστικους ρυθμούς.«John… και Μέρη» : Πρεμιέρα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 21:00Και κάθε Κυριακή την ίδια ώρα στο Open!Πηγή: tvnea.com