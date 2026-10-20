Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τη Σίσσυ Χρηστίδου, με αφορμή όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» για τη διαμάχη ανάμεσα στον Δημήτρη Παπανώτα και τη Φωτεινή Πετρογιάννη.Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» αντέδρασε σήμερα στον αέρα του ΑΝΤ1, στρέφοντας τα πυρά του κατά της Σίσσυς Χρηστίδου και των συνεργατών της, μετά τα σχόλια που έγιναν στην εκπομπή της προηγούμενης ημέρας.Η Σίσσυ Χρηστίδου είχε υποστηρίξει ότι κανείς από το πάνελ του «Πρωινού» δεν υπερασπίστηκε τη Φωτεινή Πετρογιάννη, ενώ παράλληλα είχε εκφράσει την άποψη ότι τα λεγόμενα του Δημήτρη Παπανώτα παρουσιάστηκαν με τρόπο που αλλοίωνε το νόημά τους.Η τοποθέτησή της προκάλεσε την αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος επέλεξε να απαντήσει δημόσια μέσα από την εκπομπή του, δίνοντας συνέχεια στην τηλεοπτική αντιπαράθεση.«Και παρότι εδώ δεν σε στηρίζουμε, ήρθε ο Τάσος και σε στήριξε…», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας στη Φωτεινή Πετρογιάννη, η οποία χθες είχε ένα μικρό τροχαίο ατύχημα.Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στη συνέχεια: «Ακούστηκε χθες σε μια εκπομπή ότι εδώ δεν στηρίζει ο ένας τον άλλον… Παιδιά, είπαμε να κάνουμε κριτική και να μισούμε τους απέναντι. Άλλοι, όχι εμείς, εμείς δεν μισούμε κανέναν και δεν ασχολούμαστε.Αλλά να βγάλουν συμπεράσματα και να ασχολούνται μισή ώρα ότι εμείς είμαστε μια εκπομπή που μισιόμαστε μεταξύ μας… Είναι σοκαριστικό, δεν το έχω βιώσει ξανά στη ζωή μου.Είπαμε για εμμονές, για κομπλεξισμό, αλλά αυτό πια ξεφεύγει από τα όρια. Και επειδή είμαστε μια εκπομπή που μισούμε ο ένας τον άλλον και ότι κάποιος άδειασε τη Φωτεινή, που όλοι τη στηρίξαμε… Και ότι εμείς δεν τη στηρίξαμε, είναι αυθαίρετο το συμπέρασμα.Να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε, μιας και ενδιαφέρεστε γι’ αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι η Φωτεινή χθες τράκαρε και πήγε ο Τάσος και τη βοήθησε. Επειδή τη μισεί και ο Τάσος… Αχ Θεέ μου, η βλακεία είναι ανίκητη. Υπάρχουν 2-3 βλάκες στην τηλεόραση, ξέρουν αυτοί ποιοι είναι».Πηγή: tvnea.com