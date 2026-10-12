2026-10-12 08:35:12

«Το μεγάλο “κλειδί” για τη μείωση της κίνησης στις πόλεις είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες. Επέκταση του μετρό και αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων, Επενδύουμε στην ασφάλεια και αξιοπιστία των σιδηροδρομικών μεταφορών».τονίζει σε συνέντευξή του στη «Βραδυνή της Κυριακής» ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, και προαναγγέλλει διεύρυνση της 24ωρης λειτουργίας sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ