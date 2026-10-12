2026-10-12 08:35:12
Φωτογραφία για Γιώργος Κώτσηρας: Στόχος μας τα μέσα μεταφοράς να αποτελούν αξιόπιστη επιλογή μετακίνησης. Τι είπε για τον σιδηρόδρομο.
«Το μεγάλο “κλειδί” για τη μείωση της κίνησης στις πόλεις είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες. Επέκταση του μετρό και αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων, Επενδύουμε στην ασφάλεια και αξιοπιστία των σιδηροδρομικών μεταφορών».τονίζει σε συνέντευξή του στη «Βραδυνή της Κυριακής» ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, και προαναγγέλλει διεύρυνση της 24ωρης λειτουργίας sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συντάξεις: Τι φέρνει το 2027 για 2,2 εκατ. συνταξιούχους.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συντάξεις: Τι φέρνει το 2027 για 2,2 εκατ. συνταξιούχους.
Το «The Voice of Greece powered by Telekom» επέστρεψε και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «The Voice of Greece powered by Telekom» επέστρεψε και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Μαζωνάκης: Η πληροφορία που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Άκη Παυλόπουλου
Γιώργος Μαζωνάκης: Η πληροφορία που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Άκη Παυλόπουλου
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του
Στόχος υψηλής ταχύτητας των Κινεζικών Σιδηροδρόμων για το 2030 να φτάσει περίπου 60.000 χλμ.
Στόχος υψηλής ταχύτητας των Κινεζικών Σιδηροδρόμων για το 2030 να φτάσει περίπου 60.000 χλμ.
Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων: «Γνώριζαν όλοι τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο».
Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων: «Γνώριζαν όλοι τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο».
ΣΤΟΧΟΣ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΕΣ ΜΕ....ΤΡΥΠΕΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΕΣ ΜΕ....ΤΡΥΠΕΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΚΡΙΒΑ ΤΑ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ
ΑΚΡΙΒΑ ΤΑ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ
Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα έως και την Πέμπτη – Τι ισχύει την επόμενη εβδομάδα.
Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα έως και την Πέμπτη – Τι ισχύει την επόμενη εβδομάδα.
Γρίπη: Ποια εμβόλια είναι διαθέσιμα φέτος και ποιοι έχουν προτεραιότητα – Το 30% των δόσεων είναι ήδη στα φαρμακεία
Γρίπη: Ποια εμβόλια είναι διαθέσιμα φέτος και ποιοι έχουν προτεραιότητα – Το 30% των δόσεων είναι ήδη στα φαρμακεία
Ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών τίμησε τον Άγιο Διάκονο Φίλιππο, προστάτη των σιδηροδρομικών.
Ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών τίμησε τον Άγιο Διάκονο Φίλιππο, προστάτη των σιδηροδρομικών.
Προαστιακός Πάτρας: Επίθεση σε επιβάτη, του έσφιξε τον λαιμό με φουλάρι- Ακινητοποιήθηκε για 30 λεπτά ο συρμός.
Προαστιακός Πάτρας: Επίθεση σε επιβάτη, του έσφιξε τον λαιμό με φουλάρι- Ακινητοποιήθηκε για 30 λεπτά ο συρμός.