2026-10-27 13:40:37
Φωτογραφία για Σάκης Τανιμανίδης – Γιώργος Μαυρίδης: Νέα τηλεοπτική πρόταση στον ΣΚΑΪ με το...
Μια νέα πιθανή συνεργασία ανάμεσα στον Σάκη Τανιμανίδη και τον Γιώργο Μαυρίδη βρίσκεται στο προσκήνιο, καθώς οι δύο άνδρες φαίνεται πως εξετάζουν το ενδεχόμενο να συναντηθούν ξανά τηλεοπτικά, αυτή τη φορά μέσα από ένα διαφορετικό project στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Zappit και του Γιώργου Σκρομπόλα, έχει κατατεθεί στον σταθμό πρόταση για την επιστροφή του «Into the Skin», της ταξιδιωτικής εκπομπής που είχε παρουσιάσει ο Γιώργος Μαυρίδης στο OPEN. Στο συγκεκριμένο εγχείρημα, ο Σάκης Τανιμανίδης φέρεται να αναλαμβάνει τον ρόλο του παραγωγού, ενώ ο Μαυρίδης θα βρίσκεται μπροστά από τις κάμερες.

Το ταξιδιωτικό format που ξεχώριζε για τις ανθρώπινες ιστορίες του

Το «Into the Skin» δεν ήταν μια συνηθισμένη ταξιδιωτική εκπομπή. Στο επίκεντρό της βρίσκονταν οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από τατουάζ, σημάδια και ουλές, με τον Γιώργο Μαυρίδη να ταξιδεύει σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου και να συναντά ανθρώπους με ιδιαίτερες εμπειρίες και βιώματα.


Μέσα από τις επισκέψεις του σε φυλές και κοινότητες με ξεχωριστές παραδόσεις, η εκπομπή επιχειρούσε να αναδείξει την πολιτισμική ταυτότητα και τις προσωπικές διαδρομές των ανθρώπων που συναντούσε. Η πιθανή επιστροφή της, επομένως, θα μπορούσε να επαναφέρει ένα διαφορετικό είδος ταξιδιωτικού περιεχομένου στην ελληνική τηλεόραση.

Νέα τηλεοπτική συνάντηση μετά το «The Reunion»

Η συγκεκριμένη πρόταση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της σχέσης του Σάκη Τανιμανίδη με τον Γιώργο Μαυρίδη. Οι δύο τους έχουν ήδη βρεθεί ξανά μαζί τηλεοπτικά μέσα από το «The Reunion», ενώ τώρα ενδέχεται να συνεργαστούν με διαφορετικούς ρόλους και αρμοδιότητες.

Ωστόσο, η κατάθεση μιας πρότασης δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα προχωρήσει και η παραγωγή. Ο ΣΚΑΪ θα πρέπει να αξιολογήσει το κόστος, τις προοπτικές και τη θέση που θα μπορούσε να έχει το «Into the Skin» στο πρόγραμμά του.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει οριστική απόφαση για την έγκριση του project. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί αν ο σταθμός θα δώσει το «πράσινο φως» για την επιστροφή της εκπομπής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ακόμη τηλεοπτική συνεργασία των δύο παρουσιαστών.

Πηγή: tvnea.com
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