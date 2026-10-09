2026-10-09 17:43:48
Φώτης Γ. Μπρούμος
Μπάμπης Α. Τσελεπής
«Μνήμην ποιεῖσθε τῶν Κοιμηθέντων»
Τέτοιες μέρες ήταν – 2 Οκτώβρη 2020 έγραφε το ημερολόγιο – που ένας καλός μας φίλος μετοίκησε απ’ τον επίγειο Παράδεισο Αμαρουσίου σ’ αυτόν της Ουρανούπολης. Αυτός που εδώ κάτω τον χειροκροτούσαν οι φίλοι του και τώρα θα τον καμαρώνει η σιωπή του Ουρανού....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑπό το αρχείο μας: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
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