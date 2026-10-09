Μετά την επιτυχημένη της πορεία στο ERTFLIX, η δραματική σειρά 8 επεισοδίων, «Αύριο», κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, και θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή, στις 23:00.Το «Αύριο», η δραματική σειρά με στοιχεία περιπέτειας, είναι η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση που καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό. Η σειρά γυρίστηκε σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας.Πρόκειται για μια χορογραφία επιβίωσης και έναν ύμνο στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, από αγάπη για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα παρόντες.Ένα παρατημένο αυτοκίνητο πάνω από το φαράγγι είναι το μόνο στοιχείο. Ο Αντρέας και η Μαριάν μπήκαν στο νερό λίγο πριν την πλημμύρα και από εκείνη την ώρα αγνοούνται. Ένα ζευγάρι που τους είδε νωρίτερα σημαίνει συναγερμό. Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής με τους άντρες του και ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας αρχίζουν να ψάχνουν. Ο Αντρέας και η Μαριάν παρασύρονται μέσα στο φαράγγι χωρίς κανείς τους να ξέρει πού βρίσκεται ο άλλος και αν είναι ζωντανός. Τραυματισμένοι βγαίνουν στις όχθες φωνάζοντας μάταια, ενώ η μικρή τους κόρη στην Αθήνα τούς αναζητά. Μια άγρια νύχτα ξεκινά καθώς η βροχή που ξεσπά εμποδίζει ακόμα περισσότερο τον εντοπισμό τους. Πώς έφτασαν όλα ως εδώ; Παράλληλα με την επιχείρηση διάσωσης, η ιστορία μιας ζωής παλεύει κι εκείνη ως αγνοούμενη, εκεί όπου το παρελθόν ήρθε απροειδοποίητα σαν ξαφνική πλημμύρα.Δημιουργός σειράς – Σκηνοθεσία: Γιώργος ΓκικαπέππαςΣενάριο: Γιώργος Γκικαπέππας, Κατερίνα ΓιαννάκουCasting: Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος ΞυδιανόςΦωτογραφία: Βαγγέλης ΚατριτζιδάκηςΜοντάζ: Λάμπης ΧαραλαμπίδηςΜουσική: Δημήτρης ΦριτζαλάςΣκηνογράφος: Σπύρος ΛάσκαρηςΕνδυματολόγος: Βασιλική ΣύρμαΗχολήπτης: Θεόφιλος ΜποτονάκηςΟργάνωση παραγωγής: Δόμνα Μπαρούνη, Γιώργος ΜοσχοβίτηςΕκτέλεση παραγωγής: Διονύσης Παναγιωτάκης – PrimavisioneExecutive producer: Τζένη ΑθανασοπούλουΠαραγωγή: ΕΡΤΠαίζουν: Στεφανία Γουλιώτη (Μαριάν), Χρήστος Λούλης (Αντρέας), Θέμης Πάνου (Γιάννος, πατέρας Μαριάν), Άννα Καλαϊτζίδου (Ειρήνη, αδελφή Αντρέα), Κίττυ Παϊταζόγλου (Σοφία, trekking trainer), Φιντέλ Ταλαμπούκας (Λάζαρος, rafting trainer), Νίκος Αρβανίτης (Φαίδωνας Κεχαγιάς, πολιτικός περιφέρειας), Αλέξανδρος Μαυρόπουλος (Στάθης, επικεφαλής πυροσβεστικής), Στέλιος Ξανθουδάκης (Μηνάς, αστυνομικός διοικητής), Μπάμπης Αλεφάντης (Πέτρος, αδελφός Σοφίας), Λευτέρης Πολυχρόνης (Γιώργος, επικεφαλής ΕΜΑΚ), Θάνος Τοκάκης (Παύλος, συνέταιρος Αντρέα), Κίμωνας Κουρής (Στέλιος, οικονομικός διευθυντής Αντρέα), Ντένης Μακρής (Χάρης, γιατρός διασώστης), Βασίλης Κουλακιώτης (διασώστης), Δημήτρης Αριανούτσος (Φάνης, διασώστης), Σοφία Σεϊρλή (μητέρα Αντρέα), Άρης Λεμπεσόπουλος (πατέρας Αντρέα), Μαρία Αποστολακέα (μητέρα Μαριάν) και η μικρή Μαρίνα Καρδάτου (κόρη Αντρέα–Μαριάν).Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στις 23:00Eπεισόδιο 1ο. Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή του γάμου τους, η Ελληνογαλλίδα φωτογράφος μόδας Μαριάν, παρασέρνει τον άντρα της Αντρέα, διευθυντή διαφημιστικής εταιρείας, σε ένα ταξίδι-αστραπή στον Λούσιο ποταμό, αφού έχει αναλάβει να τον φωτογραφίσει για μια μεγάλη καμπάνια. Η Μαριάν, υπερδραστήρια και απρόβλεπτη, κρύβει μονίμως το τραύμα της πρόωρης απώλειας της Γαλλίδας μητέρα της, διατηρώντας μια προβληματική σχέση με τον Γιάννο, τον πατέρα της. Η μικρή κόρη της Άννα, καθρεφτίζει τη σύγχυση στην οποία συναντάμε την ηρωίδα: η Μαριάν δεν ξέρει πώς να δείξει αγάπη ή αν το κάνει σωστά και η μικρή Άννα νιώθει ότι η μητέρα της την αγνοεί. Ο Αντρέας από την άλλη, αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση στην εταιρεία του και δέχεται πιέσεις να απολογηθεί. Η αδερφή του, Ειρήνη, είναι η μόνη που τον στηρίζει αλλά ταυτόχρονα πιστεύει ότι η Μαριάν τον επηρεάζει αρνητικά. Μετά από μια σειρά συγκρούσεων, η Μαριάν και ο Αντρέας βρίσκουν σε αυτό το ταξίδι στον Λούσιο μια ευκαιρία να βρουν ξανά το στίγμα τους. Η Ειρήνη και ο Γιάννος αναλαμβάνουν να κρατήσουν τη μικρή Άννα όσο το ζευγάρι θα λείψει. Ο Λάζαρος και η Σοφία, ένα ζευγάρι που εργάζεται στο ποτάμι προσπαθούν να αποτρέψουν τη Μαριάν και τον Αντρέα να πλησιάσουν στις όχθες λόγω των βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών. Η Μαριάν όμως δεν τους ακούει. Μπαίνει με την κάμερά της μέσα στο νερό και ο Αντρέας ακολουθεί για να την τραβήξει έξω. Τότε όμως ένα φυσικό φράγμα σπάει και τόνοι νερού ξεχύνονται στο ποτάμι. Ο Αντρέας και Μαριάν δέχονται το ορμητικό κύμα που τους παρασέρνει πριν προλάβουν να βγουν. Το πλημμυρισμένο ποτάμι τούς παίρνει μαζί του και τα σώματά τους χωρίζονται.Πηγή: tvnea.com