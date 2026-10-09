2026-10-09 18:28:25

Εκτός λειτουργίας έχεις τεθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής. Αυτή την ώρα δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο, από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό έως την Καλαμαριά και αντίστροφα.Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει βλάβη σε κάποιο σύστημα, ενώ η Εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης THEMA S.A., πρόκειται να εκδώσει ανακοίνωση, όπου θα διευκρινίζεται ποιο είναι το sidirodromikanea

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