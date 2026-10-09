2026-10-09 13:18:34

Το 2006, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», δόθηκε βήμα στους παλιούς σιδηροδρομικούς να καταθέσουν τις δικές τους μαρτυρίες και να μοιραστούν τις εμπειρίες, τα βιώματα και τις αναμνήσεις τους από τη μεγάλη σιδηροδρομική οικογένεια.Στην 4η έκδοση του περιοδικού, με εκδότη τον Χρήστο Γιαννακίδη, φιλοξενήθηκε το αφιέρωμα με τίτλο «Απόμαχοι Σιδηροδρομικοί: Πρωταγωνιστές μιας άλλης sidirodromikanea

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