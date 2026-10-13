Ένας παλιός νερόμυλος στη Γαλλία με μνήμες από την Ύδρα

H Γαλλίδα σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων Véronique Bloch-Powell έζησε για 15 χρόνια στην ΄Υδρα, όπου εκτός της γκαλερί που διατηρούσε πραγματοποίησε την ανακαίνιση αρκετών παραδοσιακών κατοικιών του νησιού.



Μετά την επιστροφή στην πατρίδα της αγόρασε έναν νερόμυλο του 18ο αιώνα στην περιοχή Charente-Maritime στη νοτιοδυτική Γαλλία στην αναδιαμόρφωση του οποίου η αγάπη και η νοσταλγία για τη νησιωτική ζωή στη χώρα μας είναι εμφανής.





Η αρχιτεκτονική του πέτρινου κτίσματος έχει διατηρηθεί έτσι που ξύλινες οροφές και κουφώματα, ασβεστωμένοι τοίχοι, το παλιό τζάκι, η παραδοσιακή κουζίνα και η κυριαρχία του ξύλου σαν υλικό να πρωταγωνιστούν στην εικόνα του σπιτιού

. Αξιοσημείωτο στοιχείο και το ενιαίο ξύλινο δάπεδο βαμμένο σε απαλό γκρι-γαλάζιο, που αλλάζει ελαφρά απόχρωση ανάλογα με το φυσικό φως.

Διακοσμητικά, σε μια μείξη γαλλικής αισθητικής και μεσογειακού ύφους, τα ελληνικά στοιχεία κυριαρχούν. Παλιά έπιπλα, υφάσματα, αντικείμενα και έργα τέχνης που έχουν μεταφερθεί από την Ελλάδα, με πιο χαρακτηριστικά τα παγκάκια-καναπέδες αντίκες κοι οι πίνακες με όψεις τις Ύδρας και τις παραδοσιακές φιγούρες του Καραγκιόζη, έργα της ίδιας και του γιού της που επίσης έζησε στο νησί, συνδυάζονται με τούρκικα κιλίμια και μαροκινά χαλιά, ενώ το μπλε του κοβαλτίου σε κεντρικά ξύλινα στοιχεία κάνει ακόμη πιο έντονη την νησιωτική ατμόσφαιρα.





































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