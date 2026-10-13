2026-10-13 09:02:00
Φωτογραφία για «Prime Time»: Πρεμιέρα για 3η σεζόν στον ΣΚΑΪ



Αποκαλυπτικές έρευνες, ενδελεχή ρεπορτάζ για θέματα που απασχολούν την κοινωνία και αποστολές στην πρώτη γραμμή των διεθνών και εγχώριων γεγονότων συνθέτουν για τρίτη σεζόν τη θεματολογία του Prime Time, που επιστρέφει στο πρόγραμμα της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 23.20. 



Με τους έμπειρους ρεπόρτερ του, η σειρά ντοκιμαντέρ επιχειρεί να φέρει ξανά την ερευνητική δημοσιογραφία στο προσκήνιο, να ρίξει φως σε υποθέσεις που περνούν κάτω από τα ραντάρ της καθημερινής ειδησεογραφίας αλλά και να εμβαθύνει σε ζητήματα που άπτονται της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας.



Στην πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν, το Prime Time και ο Σταύρος Ιωαννίδης ταξιδεύουν στη Γερμανία, όπου οι απανωτές εκλογικές επιτυχίες της ακροδεξιάς "Εναλλακτικής για τη Γερμανία" (AfD) έχουν προκαλέσει τριγμούς στην Μπούντεσταγκ, αλλά και πολιτικό σεισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ανιχνεύει τα αίτια της ανόδου του κόμματος με την αντιμεταναστευτική ατζέντα, την ευρωσκεπτιστική ρητορική και τις φιλορωσικές θέσεις, συνομιλεί αποκλειστικά με στελέχη πρώτης γραμμής, αναδεικνύει το σκοτεινό παρελθόν σημαντικών μελών της AfD και καταγράφει τις αντιδράσεις αναλυτών και πολιτών στην επέλαση του υπερσυντηρητισμού.





Ο ιστορικός αναθεωρητισμός, οι ακραίες δημόσιες τοποθετήσεις, οι υπόγειες διασυνδέσεις με νεοναζιστικές οργανώσεις, οι σχέσεις με την Άκρα Δεξιά στην υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα, οι ανθελληνικές δηλώσεις, αλλά και οι... Έλληνες του κόμματος που πλέον στοχεύει στην Καγκελαρία, μπαίνουν στο μικροσκόπιο της δημοσιογραφικής έρευνας.



Στην κάμερα του Prime Time, τοποθετούνται, μεταξύ άλλων, ο νικητής των εκλογών στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ και τοπικός επικεφαλής της AfD Ούλριχ Ζίγκμουντ, η ομόλογός του στο Βερολίνο Κριστίν Μπρίνκερ, ο ελληνικής καταγωγής βουλευτής του AfD στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης Νικόλαος Μπουτάκογλου και ο ομοσπονδιακός βουλευτής του κόμματος Ράινερ Ρόθφους. Μιλούν ακόμη, ο πολιτικός επιστήμονας και συντονιστής προγραμμάτων έρευνας για τις ελληνογερμανικές σχέσεις στο ΕΛΙΑΜΕΠ Ρόναλντ Μαϊνάρδους, ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Χέλμουτ Σμιτ του Αμβούργου Μπάμπης Καρπουχτσής, ο διεθνολόγος και επικεφαλής του Αρχείου Πολιτικών Κομμάτων Νικόλαος Λυμούρης, ο διευθυντής Ειδήσεων της Deutsche Welle Μαξ Χόφμαν, η διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης της Deutsche Welle Δήμητρα Κυρανούδη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου Παναγιώτης Ματλής και ο επίσκοπος Χριστουπόλεως Εμμανουήλ.



Prime Time: πρεμιέρα τρίτης σεζόν, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 23.20, στον ΣΚΑΪ.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΜΠΛΟΚΟ ΣΕ TikTok, Instagram και Facebook ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΜΠΛΟΚΟ ΣΕ TikTok, Instagram και Facebook ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ
Ένας παλιός νερόμυλος στη Γαλλία με μνήμες από την Ύδρα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ένας παλιός νερόμυλος στη Γαλλία με μνήμες από την Ύδρα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
THE MENTALIST : Αυτή είναι η νέα σειρά του MAK TV - Πότε κάνει πρεμιέρα;
THE MENTALIST : Αυτή είναι η νέα σειρά του MAK TV - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Prime Time: Κυρίαρχο το «Σόι Σου» – Ψηλά και το GNTM 7
Prime Time: Κυρίαρχο το «Σόι Σου» – Ψηλά και το GNTM 7
ALL IN: Κάνει πρεμιέρα σήμερα στον ΣΚΑΪ
ALL IN: Κάνει πρεμιέρα σήμερα στον ΣΚΑΪ
Prime Time: Το «Σόι Σου» πρώτο, με τους «Φόνους στο Καμπαναριό» να ακολουθούν
Prime Time: Το «Σόι Σου» πρώτο, με τους «Φόνους στο Καμπαναριό» να ακολουθούν
«The Roadshow»: Επιστρέφει σήμερα στις 21:00 για 3η σεζόν
«The Roadshow»: Επιστρέφει σήμερα στις 21:00 για 3η σεζόν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Όλο το σχέδιο για τη μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις [πίνακες και παραδείγματα].
Όλο το σχέδιο για τη μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις [πίνακες και παραδείγματα].
Μπορεί η εξέλιξη των υπηρεσιών των ευρωπαϊκών φαρμακείων να μεταφραστεί σε καλύτερη φροντίδα για τον πολίτη στην Ελλάδα;
Μπορεί η εξέλιξη των υπηρεσιών των ευρωπαϊκών φαρμακείων να μεταφραστεί σε καλύτερη φροντίδα για τον πολίτη στην Ελλάδα;
Τηγανίτες με πετιμέζι και σκληρό αλεύρι στάρινο-μιά εξαίσια λιχουδιά!
Τηγανίτες με πετιμέζι και σκληρό αλεύρι στάρινο-μιά εξαίσια λιχουδιά!
Ισπανία: Μαζικές ακυρώσεις δρομολογίων μετά από πυρκαγιά στη γραμμή υψηλής ταχύτητας.
Ισπανία: Μαζικές ακυρώσεις δρομολογίων μετά από πυρκαγιά στη γραμμή υψηλής ταχύτητας.
Ισπανία: Φλεγόμενο τρένο υψηλής ταχύτητας με 380 επιβάτες – «Παρέλυσε» η σύνδεση Μαδρίτης–Βαρκελώνης.
Ισπανία: Φλεγόμενο τρένο υψηλής ταχύτητας με 380 επιβάτες – «Παρέλυσε» η σύνδεση Μαδρίτης–Βαρκελώνης.