





Αποκαλυπτικές έρευνες, ενδελεχή ρεπορτάζ για θέματα που απασχολούν την κοινωνία και αποστολές στην πρώτη γραμμή των διεθνών και εγχώριων γεγονότων συνθέτουν για τρίτη σεζόν τη θεματολογία του Prime Time, που επιστρέφει στο πρόγραμμα της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 23.20.







Με τους έμπειρους ρεπόρτερ του, η σειρά ντοκιμαντέρ επιχειρεί να φέρει ξανά την ερευνητική δημοσιογραφία στο προσκήνιο, να ρίξει φως σε υποθέσεις που περνούν κάτω από τα ραντάρ της καθημερινής ειδησεογραφίας αλλά και να εμβαθύνει σε ζητήματα που άπτονται της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας.







Στην πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν, το Prime Time και ο Σταύρος Ιωαννίδης ταξιδεύουν στη Γερμανία, όπου οι απανωτές εκλογικές επιτυχίες της ακροδεξιάς "Εναλλακτικής για τη Γερμανία" (AfD) έχουν προκαλέσει τριγμούς στην Μπούντεσταγκ, αλλά και πολιτικό σεισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ανιχνεύει τα αίτια της ανόδου του κόμματος με την αντιμεταναστευτική ατζέντα, την ευρωσκεπτιστική ρητορική και τις φιλορωσικές θέσεις, συνομιλεί αποκλειστικά με στελέχη πρώτης γραμμής, αναδεικνύει το σκοτεινό παρελθόν σημαντικών μελών της AfD και καταγράφει τις αντιδράσεις αναλυτών και πολιτών στην επέλαση του υπερσυντηρητισμού.













Ο ιστορικός αναθεωρητισμός, οι ακραίες δημόσιες τοποθετήσεις, οι υπόγειες διασυνδέσεις με νεοναζιστικές οργανώσεις, οι σχέσεις με την Άκρα Δεξιά στην υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα, οι ανθελληνικές δηλώσεις, αλλά και οι... Έλληνες του κόμματος που πλέον στοχεύει στην Καγκελαρία, μπαίνουν στο μικροσκόπιο της δημοσιογραφικής έρευνας.







Στην κάμερα του Prime Time, τοποθετούνται, μεταξύ άλλων, ο νικητής των εκλογών στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ και τοπικός επικεφαλής της AfD Ούλριχ Ζίγκμουντ, η ομόλογός του στο Βερολίνο Κριστίν Μπρίνκερ, ο ελληνικής καταγωγής βουλευτής του AfD στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης Νικόλαος Μπουτάκογλου και ο ομοσπονδιακός βουλευτής του κόμματος Ράινερ Ρόθφους. Μιλούν ακόμη, ο πολιτικός επιστήμονας και συντονιστής προγραμμάτων έρευνας για τις ελληνογερμανικές σχέσεις στο ΕΛΙΑΜΕΠ Ρόναλντ Μαϊνάρδους, ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Χέλμουτ Σμιτ του Αμβούργου Μπάμπης Καρπουχτσής, ο διεθνολόγος και επικεφαλής του Αρχείου Πολιτικών Κομμάτων Νικόλαος Λυμούρης, ο διευθυντής Ειδήσεων της Deutsche Welle Μαξ Χόφμαν, η διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης της Deutsche Welle Δήμητρα Κυρανούδη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου Παναγιώτης Ματλής και ο επίσκοπος Χριστουπόλεως Εμμανουήλ.







Prime Time: πρεμιέρα τρίτης σεζόν, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 23.20, στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: tvnea.com