ΓΑΛΛΙΑ | 17–19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

Σκηνές πρωτοφανούς έντασης εκτυλίχθηκαν στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου, όταν μεγάλες κοινωνικές κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από βίαια επεισόδια, πυρκαγιές και εκτεταμένες λεηλασίες εμπορικών καταστημάτων.

Οι διαμαρτυρίες για την ακρίβεια, την οικονομική πίεση και την υποβάθμιση δημόσιων υπηρεσιών συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό πολιτών σε πολλές γαλλικές πόλεις. Παρότι το μεγαλύτερο μέρος των συγκεντρώσεων πραγματοποιήθηκε ειρηνικά, ομάδες ατόμων προχώρησαν σε καταστροφές και κλοπές στο περιθώριο των κινητοποιήσεων.

Από το Παρίσι και τη Λυών μέχρι τη Μασσαλία και άλλες πόλεις, καταγράφηκαν σπασμένες βιτρίνες, λεηλατημένες επιχειρήσεις και σοβαρές υλικές ζημιές.

Ανάμεσα στους στόχους βρέθηκαν και φαρμακεία. Οι καταστροφές σε εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν καθημερινά ασθενείς προσθέτουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική υγειονομική διάσταση στα επεισόδια.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν συγκεκριμένες περιπτώσεις φαρμακείων που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Σε ορισμένα από αυτά καταστράφηκαν όχι μόνο η πρόσοψη και οι βιτρίνες, αλλά και κρίσιμος εξοπλισμός για τη λειτουργία τους.

Παρίσι: Λεηλατημένο το φαρμακείο Beaurepaire

Στην περιοχή της Place de la République, ένα από τα επίκεντρα των επεισοδίων στο Παρίσι, η εικόνα που αντίκρισαν οι...

farmakopoioi

Διάβασε περισσότερα »