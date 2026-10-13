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Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από τα φαρμακεία και η μετεξέλιξή τους είναι ένα κεντρικό θέμα που απασχολεί τους φαρμακοποιούς τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έτσι, είναι συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας και ύστερα να βλέπει κανείς το θέμα να συζητείται σχεδόν σε όλα τα μεγάλα συνέδρια του κλάδου.Στο PHARMA Point 2026, το μεγάλο ετήσιο συνέδριο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που διεξήχθη με επιτυχία το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» στη ΔΕΘ υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Τα ευρωπαϊκά φαρμακεία μετεξελίσσονται σε κόμβους πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι αλλαγές και τα νέα δεδομένα στην ελληνική πραγματικότητα». Με συντονιστή τον κ. Γιώργο – Κωνσταντίνο Κιοσέ, πρόεδρο του Ομίλου ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης και μέλος Δ.Σ. του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου οι κ.κ. Μανόλης Κατσαράκης, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων, Αθανάσιος Γουβάλας, Γραμματέας του Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Επιστημών και Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Φθιώτιδας, Κωνσταντίνος Κάσσανδρος, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκιδικής και Απόστολος Καραμπίνης, πρόεδρος Karabinis Group SA συζήτησαν για την ευρωπαϊκή εμπειρία που δείχνει διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα φαρμακεία εντάσσονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την Ελλάδα η οποία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο φαρμακείων και εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών με ζητούμενο το πώς αυτή η υποδομή των υπηρεσιών μπορεί να αξιοποιηθεί πιο συστηματικά.Διαβάστε περισσότερα