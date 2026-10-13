Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση ανηλίκων σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Η ρύθμιση αφορά, μεταξύ άλλων, Facebook, Instagram, TikTok και LinkedIn, χωρίς να συνιστά γενική απαγόρευση χρήσης του διαδικτύου ή κατοχής κινητού τηλεφώνου.

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» παρουσίασαν οι υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Η κεντρική πρόβλεψη αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ιδιαίτερα σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με συνεχή προβολή βίντεο.

Ο Άκης Σκέρτσος δήλωσε ότι το ζήτημα του εν δυνάμει ψηφιακού εθισμού πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όπως ανέφερε, η χρήση των social media δεν σημαίνει ότι οδηγεί αυτομάτως σε εθισμό, όμως επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι τουλάχιστον ένα στα τέσσερα παιδιά κινδυνεύει να εκτεθεί σε επιβλαβές περιεχόμενο, διαδικτυακό εκφοβισμό ή χρήση που δεν συνάδει με την ηλικία του.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι θετική στη χρήση της τεχνολογίας για την εκπαίδευση, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, αλλά θεωρεί αναγκαίο ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Όπως είπε, στόχος είναι η μετάβαση από την ατομική ευθύνη γονέων και παιδιών στην εταιρική ευθύνη και την κρατική ρύθμιση. Πρόσθεσε ότι οι ενέργειες γίνονται σε συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και έχουν ενσωματωθεί παρατηρήσεις του κοινοτικού οργάνου.

Σε ερώτηση του iEidiseis για την αντιμετώπιση περιπτώσεων παιδιών που έχουν ήδη αναπτύξει εξάρτηση από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας είπε ότι η κυβέρνηση δεν αναμένει τόσο μεγάλη αντίδραση με σοβαρά προβλήματα λόγω εξάρτησης. Πρόσθεσε ότι ο 4ψήφιος αριθμός που έχει δημιουργηθεί μέσω ΕΣΠΑ αναμένεται να βοηθήσει και ότι θα υπάρξουν ανάλογες ενέργειες εφόσον χρειαστούν.

Με βάση το σχέδιο, από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο περιορισμός θα αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2013 και μετά. Για την εφαρμογή της διάταξης, ως ημερομηνία γέννησης όλων των προσώπων του ίδιου ημερολογιακού έτους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου. Έτσι, τα παιδιά του 2012 καλύπτουν το όριο από την 1η Ιανουαρίου 2027, εκείνα του 2013 από την 1η Ιανουαρίου 2028 και εκείνα του 2014 από την 1η Ιανουαρίου 2029.

Το ελληνικό σχέδιο δεν προβλέπει εξαίρεση από το ηλικιακό όριο με γονική συναίνεση ούτε ειδικό περιορισμένο λογαριασμό για ηλικίες από 13 έως 15 ετών. Επίσης, δεν προβλέπεται εξαίρεση για λογαριασμούς που είχαν δημιουργηθεί πριν από την έναρξη εφαρμογής, καθώς η πρόσβαση θα πρέπει να συμμορφώνεται με το νέο όριο.

Για τον έλεγχο της ηλικίας προβλέπονται κατάλληλες, αξιόπιστες και αναλογικές λύσεις επαλήθευσης, με ελαχιστοποίηση των δεδομένων και προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η απλή δήλωση ημερομηνίας γέννησης δεν θεωρείται επαρκής. Σύμφωνα με το υλικό της ρύθμισης, η Ελλάδα διαθέτει ήδη λειτουργική εφαρμογή ταυτοποίησης ηλικίας που καλύπτει τις προδιαγραφές της ΕΕ.

Δεν θεσπίζεται γενικευμένη ταυτοποίηση όλων των χρηστών ούτε υποχρεωτική χρήση συγκεκριμένης εφαρμογής. Το Kids Wallet και το Gov.gr Wallet αναφέρονται ως ενδεδειγμένα παραδείγματα, ενώ μπορούν να χρησιμοποιούνται και ισοδύναμες λύσεις συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές.

Το σχέδιο δεν προβλέπει νέο πρόστιμο ή ποινή για παιδιά και γονείς. Η εποπτεία και η επιβολή αφορούν τους παρόχους, στο πλαίσιο της DSA και του ν. 5099/2024. Για παρόχους εγκατεστημένους στην Ελλάδα, την εφαρμογή του ηλικιακού ορίου εποπτεύουν το ΕΣΡ και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Η ΕΕΤΤ λειτουργεί ως Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών. Καταγγελίες για παραβάσεις της DSA μπορούν να υποβάλλονται μέσω της σχετικής φόρμας της ΕΕΤΤ, με αναφορά στην υπηρεσία, το περιστατικό, τις ημερομηνίες και τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Παιδιά ηλικίας από 15 έως 17 ετών δεν εμπίπτουν στην ελληνική ηλικιακή απαγόρευση, εφόσον καλύπτουν το όριο με τον ειδικό τρόπο υπολογισμού της διάταξης. Ωστόσο, παραμένουν ανήλικοι και εξακολουθούν να καλύπτονται από τις προβλέψεις προστασίας του ευρωπαϊκού πλαισίου.

Η ελληνική ρύθμιση αφορά τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόταση EU KIDS Act, η οποία παραμένει υπό διαμόρφωση και δεν έχει ακόμη εγκριθεί, περιλαμβάνει επιπλέον υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει για παιδιά από 13 έως κάτω των 15 ετών τη δυνατότητα ειδικού περιορισμένου λογαριασμού, που θα δημιουργεί γονέας ή κηδεμόνας. Τα γονικά εργαλεία θα είναι υποχρεωτικά ενεργά, ενώ ο γονέας θα μπορεί να θέτει ημερήσιο όριο έως μία ώρα και να προεγκρίνει νέες επαφές ή να περιορίζει τον αριθμό τους. Για παιδιά κάτω των 13 ετών, η πρόταση δεν επιτρέπει λογαριασμό κοινωνικού δικτύου στο όνομα του παιδιού.

Η 1η Ιανουαρίου 2027 αφορά την προβλεπόμενη έναρξη της ελληνικής ρύθμισης και όχι την εφαρμογή του EU KIDS Act. Οι τελικές διατάξεις, οι ημερομηνίες εφαρμογής και η σχέση της ευρωπαϊκής πρότασης με τις εθνικές ρυθμίσεις θα προκύψουν από τη νομοθετική διαδικασία.

Η εθνική εφαρμογή θα βρίσκεται υπό συστηματική αξιολόγηση από την κυβέρνηση, με επιστημονική συνδρομή και συμμετοχή γονέων, εκπαιδευτικών και παιδιών. Η αξιολόγηση θα εξετάζει, μεταξύ άλλων, την τήρηση του ορίου, την προβληματική χρήση, τον ύπνο και την ευημερία των παιδιών, τους αδικαιολόγητους αποκλεισμούς, τα σφάλματα επαλήθευσης και τη μετακίνηση σε λιγότερο ασφαλείς υπηρεσίες.

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