2026-10-13 00:48:41

Τηγανίτες με πετιμέζι – από τις ξεχασμένες λιχουδιές του τόπου μας!



Τηγανίτες, και μη νομίζετε ότι είναι μιά λιχουδιά των μεταγενέστερων Ελληνικών χρόνων…όχι Οι τηγανίτες, αυτό το επίπεδο, στρογγυλό και λεπτό σε πάχος έδεσμα, το οποίο παρασκευάζουμε με ένα είδος χυλού φτιαγμένο από αλεύρι και νερό είναι γνωστό από αρχαιοτάτων χρόνων!



Τις πρώτες βεβαιωμένες γραπτές μαρτυρίες τις βρίσκουμε στους αρχαίους Έλληνες και στα έργα ποιητών του 5ου αιώνα όπως του Κρατίνου και Μάγνη.



Τις ονόμαζαν τηγανίτες ή ταγηνίες – λέξεις που προέρχονται από τη λέξη τάγηνον – το γνωστό μας τηγάνι!



Οι πρώτες ύλες και για τις αρχαϊκές τηγανίτες ήταν



το αλεύρι,



το νερό,



το λάδι,



το πετιμέζι ή και



το μέλι!



Στην αρχαία Ελλάδα βρίσκουμε ακόμα και τους σταιτίτες, που ήταν ένα είδος συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/tiganites-me-petimezi-kai-skliro-aleyri-starino-mia-exaisia-lichoydia/



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