2026-10-13 16:19:20

Μουσταλευριά – ένα ενεργειακό, παραδοσιακό ελληνικό γλύκισμα



Μουσταλευριά – μούστος – σταφύλι



Αυτή η εποχή είναι η εποχή του τρύγου των αμπελιών,



του μούστου,



του πετιμεζιού,



της μουσταλευριάς.



Τον προηγούμενο αιώνα, τον 20ο, γιατί ναι, μην το ξεχνάμε, εδώ και κάποια χρόνια διανύουμε τον 21ο, σε πάρα πολλά σπίτια της ελληνικής επαρχίας τρυγούσαν,



πατούσαν τα σταφύλια για να ετοιμάσουν το κρασί, “έκοβαν” το μούστο για να φτιάξουν πετιμέζι και μουσταλευριά και διάφορα άλλα γλυκίσματα που ήταν τα δικά τους “snacks” για όλη την περίοδο του χειμώνα.



Κάθε χρόνο λοιπόν αυτή την εποχή προσπαθώ να ξεκλέψω χρόνο και να κάνω τη δική μου μουσταλευριά, με μούστο που κάνω μόνη μου



Και σας περιγράφω πως συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/moystaleyria-ena-energeiako-paradosiako-elliniko-glykisma/



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