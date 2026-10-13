2026-10-13 13:24:47
Φωτογραφία για Πέτρος Κωστόπουλος: Τα «καρφιά» για το infotainment και το σχόλιο για Βίσση – Καρβέλα
Ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, παραχωρώντας αποκλειστικές δηλώσεις και σχολιάζοντας όσα συμβαίνουν σήμερα στην ελληνική τηλεόραση. Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκαν οι εκπομπές infotainment, αλλά και η δική του τηλεοπτική παρουσία την περασμένη σεζόν.

Ο γνωστός παρουσιαστής εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη θεματολογία που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές εκπομπές, σημειώνοντας πως συχνά ανακυκλώνονται τα ίδια θέματα, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

«Βλέπω τηλεόραση και “downιάζω”. Δεν βλέπω τηλεόραση. Το μόνο που βλέπω είναι τα ίδια θέματα. Το θέμα Βίσση-Καρβέλα δεν με αφορά καθόλου, είναι μαζί 50 χρόνια σε όλα, έχουν μείνει οικογένεια και μετά τον χωρισμό».

Στη συνέχεια, ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε για την απουσία του από τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, αποκαλύπτοντας πως δεν δέχτηκε κάποια νέα πρόταση συνεργασίας. Παράλληλα, έκανε τον δικό του απολογισμό για την περσινή χρονιά, παραδεχόμενος πως οι απαιτήσεις της πρωινής εκπομπής δεν ταίριαζαν στον ίδιο, παρά το θετικό κλίμα που επικρατούσε με τους συνεργάτες του.


Χαρακτηριστικά πρόσθεσε: «Δεν είχα τηλεοπτικές προτάσεις φέτος, δεν μου λείπει η τηλεόραση, πέρυσι υπέφερα, ξύπναγα και 6 η ώρα το πρωί. Δεν είμαι πρωινός τύπος. Μια χαρά ήταν πέρυσι τα παιδιά στην εκπομπή, το θέμα είναι ότι δεν μου πήγαινε εμένα και το κατάλαβα εκ των υστέρων. Ήμασταν μια χαρά με τα παιδιά. Εγώ θέλω αυτό που λέει και ο Αρναούτογλου, να υπάρχει ψυχαγωγία και ενημέρωση».

Πηγή: tvnea.com
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