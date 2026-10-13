2026-10-13 16:32:21

Κατέθεσε η μοναδική επιζήσασα εργαζόμενη της επιβατικής αμαξοστοιχίας - Οι συγκλονιστικές καταθέσεις των επιζώντων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.Με τις καταθέσεις επιζώντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών συνεχίστηκε η 40ή δικάσιμος της δίκης ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας.Η Ιωάννα Παπαγιαννίδου, επιζήσασα του δυστυχήματος, η οποία επέβαινε στο τρίτο sidirodromikanea

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