2026-10-13 16:32:21
Φωτογραφία για Ξεκίνησαν οι καταθέσεις επιζώντων της τραγωδίας στα Τέμπη.
Κατέθεσε η μοναδική επιζήσασα εργαζόμενη της επιβατικής αμαξοστοιχίας - Οι συγκλονιστικές καταθέσεις των επιζώντων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.Με τις καταθέσεις επιζώντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών συνεχίστηκε η 40ή δικάσιμος της δίκης ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας.Η Ιωάννα Παπαγιαννίδου, επιζήσασα του δυστυχήματος, η οποία επέβαινε στο τρίτο sidirodromikanea
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