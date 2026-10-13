2026-10-13 12:41:52

Με τις καταθέσεις των γονιών του Κύπριου φοιτητή Κυπριανού Παπαϊωάννου ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι γονείς του μίλησαν αρχικά για τον χαρακτήρα του Κυπριανού, φοιτητή νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την αγάπη του για την Ελλάδα, την πίστη του στον Θεό και τα σχέδια του να sidirodromikanea

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