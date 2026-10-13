2026-10-13 12:41:52
Φωτογραφία για Δίκη για Τέμπη: Με την οικογένεια του Κύπριου φοιτητή Κυπριανού Παπαϊωάννου ξεκίνησαν οι σημερινές καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων.
Με τις καταθέσεις των γονιών του Κύπριου φοιτητή Κυπριανού Παπαϊωάννου ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι γονείς του μίλησαν αρχικά για τον χαρακτήρα του Κυπριανού, φοιτητή νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την αγάπη του για την Ελλάδα, την πίστη του στον Θεό και τα σχέδια του να sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/10/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/10/2026)
Οι Ψηφιακοί Αυτόματοι Σύνδεσμοι DAC μπορούν να σώσουν ζωές στον σιδηρόδρομo.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι Ψηφιακοί Αυτόματοι Σύνδεσμοι DAC μπορούν να σώσουν ζωές στον σιδηρόδρομo.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ξεκίνησαν οι καταθέσεις επιζώντων της τραγωδίας στα Τέμπη.
Ξεκίνησαν οι καταθέσεις επιζώντων της τραγωδίας στα Τέμπη.
«Harmonia»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στην Ελλάδα για τη νέα μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του ITV Studios
«Harmonia»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στην Ελλάδα για τη νέα μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του ITV Studios
Δίκη για Τέμπη- Χρ. Τηλκερίδης: Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του - Συνεχίζει αύριο με καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων..
Δίκη για Τέμπη- Χρ. Τηλκερίδης: Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του - Συνεχίζει αύριο με καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων..
Ξεκίνησαν τα έργα αναβάθμισης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.
Ξεκίνησαν τα έργα αναβάθμισης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.
Δίκη για Τέμπη: Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ο Πάνος Ρούτσι - Διέκοψε το δικαστήριο.
Δίκη για Τέμπη: Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ο Πάνος Ρούτσι - Διέκοψε το δικαστήριο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά για το Happy Day – Ψηλά και η Κοινωνία Ώρα Mega
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά για το Happy Day – Ψηλά και η Κοινωνία Ώρα Mega
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Χαμογέλα και Πάλι!» στην κορυφή – Δυνατή επίδοση για τους Αταίριαστους
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Χαμογέλα και Πάλι!» στην κορυφή – Δυνατή επίδοση για τους Αταίριαστους
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» στην πρώτη θέση
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» στην πρώτη θέση
Απογευματινή Ζώνη: Το Live News στην κορυφή – Δυνατή παρουσία για το The Chase
Απογευματινή Ζώνη: Το Live News στην κορυφή – Δυνατή παρουσία για το The Chase
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Ο Alpha στην κορυφή – Σε απόσταση αναπνοής το Mega
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Ο Alpha στην κορυφή – Σε απόσταση αναπνοής το Mega