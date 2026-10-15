Γενικά οι διακοσμήσεις και κατασκευές με κολοκύθες σε διάφορα σχήματα και αποχρώσεις, λίγο ...άδικα έχουν συνδυαστεί με το Αμερικάνικο Halloween ντελίριο.Ειδικά οι αποξηραμένες νεροκολοκύθες, οι "κλούμπες" όπως τις αποκαλούν σε κάποιες περιοχές, ακόμη και ως καθαρά χρηστικό αντικείμενο, είναι στοιχείο που συναντούσε κανείς πολύ συχνά τα παλαιότερα χρόνια στην ύπαιθρο της χώρας μας και πολύ συνηθισμένο υλικό για να κατασκευάζονται χωνιά, δοχεία μεταφοράς νερού ή λαδιού κλπ αλλά και κρεμαστά διακοσμητικά για αυλές και μπαλκόνια.Η σχεδόν ξύλινη υφή που αποκτά η επιφάνεια μιας αποξηραμένης κολοκύθας, είναι ιδανική για να επεξεργαστεί με χρώμα, ζωγραφική, decoupage κλπ. και ανάλογα με το τον τρόπο που θα εκμεταλλευτείτε το σχήμα της και θα επιλέξετε να την επεξεργαστείτε εξωτερικά γίνεται κατάλληλη για να κατασκευάσετε πχ από ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο σπιτάκι για πουλιά στον κήπο σας, ένα διακοσμητικό για παιδικά δωμάτια, ένα χριστουγεννιάτικο διακοσμητικό κομμάτι έως ένα πολύ ιδιαίτερο μπωλ, φαναράκι, φωτιστικό κλπ.Η διαδικασία αποξήρανσης είναι απλή, αρκεί να κάνετε όλα τα αναγκαία ώστε να μην σαπίσει και καταστραφεί το εξωτερικό περίβλημα πριν η σάρκα συρρικνωθεί εντελώς και ...εξαφανιστεί.Κατ΄αρχήν πλένετε την κολοκύθα με χλιαρό νερό και σαπούνι και στην συνέχεια με ένα διάλυμα νερό και ξύδι 2/1. Με τον τρόπο αυτό απομακρύνονται τυχόν βακτήρια στην επιφάνειά της που αν παραμείνουν έχουν ως αποτέλεσμα το σταδιακό σάπισμα του εξωτερικού φλοιού.Την σκουπίζετε πολύ καλά και την τοποθετείτε πάνω σε σχάρα ή μια παλέτα κλπ. ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί σε ολόκληρη την επιφάνειά της διαφορετικά στο μέρος που ακουμπά πιθανόν επίσης να αλλοιωθεί η όψη της και σε μέρος με έντονο ήλιο. Τις μικρού μεγέθους μπορείτε και να τις κρεμάσετε σε ένα ηλιόλουστο σημείο. Ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και το πάχος χρειάζεται περίπου 3-5 εβδομάδες έως το εσωτερικό να "αποστεωθεί", θα το καταλάβετε όχι μόνον από την εξωτερική της όψη που θα αποκτήσει ένα κιτρινοκαφέ χρώμα με υφή ξύλου αλλά και όταν θα έχει γίνει πολύ ελαφριά και κουνώντας την θα ακούτε μόνο τα κουκούτσια στο εσωτερικό της.Σε περίπτωση βροχής θα πρέπει οπωσδήποτε να τις προστατέψετε μεταφέροντας σε μέρος που δεν θα βρέχονται ενώ ένας τρόπος να συντομεύσετε την διαδικασία αποξήρανσης είναι και κατά την διάρκεια της νύχτας να τις μεταφέρετε στο εσωτερικό του σπιτιού, κάτι που θα τις αφήσει ανεπηρέαστες από την νυχτερινή υγρασία που και αυτή επιβραδύνει την αποξήρανση.Το κόψιμο μιας αποξηραμένης κολοκύθας θα πρέπει να γίνει με προσοχή και σταδιακά εκτός αν χρησιμοποιήσετε τα ειδικά Dremel εξαρτήματα για κόψιμο, λείανση κλπ.Με ένα κοφτερό μαχαίρι χωρίς δόντια, χαράξτε αρχικά όσο πιο βαθιά στο σημείο που θέλετε να κόψετε. Στην συνέχεια με ένα οποιοδήποτε αιχμηρό εργαλείο σας εξυπηρετεί βαθύνετε σιγά σιγά την τομή έως ότου αποκολληθούν τα δύο κομμάτια.Αδειάζετε εντελώς το εσωτερικό από κουκούτσια και υπολείμματα σάρκας, τρίβοντας ελαφρά και με μια σπάτουλα ή γυαλόχαρτο αν χρειάζεται και με μια ράσπα ή πολύ χοντρή λίμα ή και ψιλό γυαλόχαρτο λειαίνετε το σημείο της τομής.Από το στάδιο αυτό και κάτω μπορείτε να επεξεργαστείτε την εξωτερική επιφάνεια με όποιον τρόπο θέλετε. Να περάσετε βερνίκι ξύλου για να σκουρύνετε/τονίσετε το φυσικό της χρώμα ή να χρησιμοποιήσετε ακρυλικά χρώματα για κατασκευές για να την βάψετε όπως θέλετε, να εφαρμόσετε τεχνική decoupage κλπ. ενώ φυσικά ανάλογα με το είδος/αντικείμενο που θέλετε να κατασκευάσετε το ίδιο μπορεί να γίνει και στο εσωτερικό μέρος.Για κατασκευές όπως φαναράκια, μπωλ κλπ. που θέλετε, εκτός από το κόψιμο σε κάποιο σημείο να δημιουργήσετε επιπρόσθετα διάτρητα σχέδια πάνω την επιφάνεια μιας αποξηραμένης κολοκύθας θα το κάνετε με πολύ λεπτά τρυπάνια γενικής χρήσης και αφού πριν σχεδιάσετε με μολύβι το σχέδιο που θέλετε να δημιουργήσετε.Η πιο απλή μορφή κατασκευών τέτοιου τύπου είναι αυτές που δεν θα χρειαστεί να κόψετε καθόλου τις κολοκύθες παρά μόνο να τις αποξηράνετε και στην συνέχεια, εκμεταλλευόμενοι το σχήμα τους, να τις βάψετε-ζωγραφίσετε-επεξεργαστείτε επιφανειακά, δίνοντάς τους όποια όψη θέλετε, προσθέτοντας αν είναι απαραίτητο και στοιχεία από έτοιμο πηλό, μάζα χαρτιού ή σύρμα. Δείτε και εδώ βήμα-βήμα οδηγίες για μια τέτοιας μορφής κατασκευή και πως θα φτιάξετε διακοσμητικές κότες από αποξηραμένες κολοκύθες.Δείτε εδώ περισσότερες παρόμοιες ιδέεςΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:pinterest.com/soulouposeto