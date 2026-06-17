Η δημιουργική επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων και η αξιοποίηση φυσικών υλικών είναι ο πιο απλός και ταυτόχρονα οικονομικός τρόπος, για να ανανεώσετε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ειδικά για την περίοδο του καλοκαιριού με απλά υλικά μπορούν να δημιουργηθούν πολύ ξεχωριστά διακοσμητικά ή και χρηστικά αντικείμενα για το σπίτι, το εξοχικό, τον κήπο ή το μπαλκόνι σας.

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Διακοσμητικά κήπου από παλιά γυάλινα είδη σερβιρίσματοςΈνας εξαιρετικά πρωτότυπος τρόπος για να αξιοποιήσετε τόσο παλιά γυάλινα πιάτα, φλυτζάνια κλπ όσο και αυτά που θα βρείτε σε καταστήματα παλαιών ειδών, συνδυάζοντας και ενώνοντας μεταξύ τους τα κομμάτια ανάλογα με το σχήμα και το χρώμα τους.Η διαφάνεια του γυαλιού που αντανακλά το φως και οι αποχρώσεις σε αυτά τα πολύ ιδιαίτερα ...λουλούδια, δημιουργούν ένα πραγματικά ξεχωριστό αποτέλεσμα.Μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο έδαφος ή μέσα σε δοχεία φύτευσης όπως και να συνδυαστούν με ηλιακά φωτιστικά.Δείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες για την κατασκευή τους.Ένα φωτιστικό μπάλα από ξύλα - θαλασσόξυλαΜια κλασική πρόταση με διαχρονική αισθητική, κατάλληλη τόσο για εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.Μια τέτοια «μπάλα» μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σαν κρεμαστό όσο και ως επιτραπέζιο φωτιστικό ή και απλά να πλαισιωθεί με μια σειρά led, για καθαρά διακοσμητική χρήση.Δείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες κατασκευής.Πολύχρωμα καδράκια με βότσαλαΜοναδικά διακοσμητικά τοίχου κατάλληλα όχι μόνο για το εσωτερικό του σπιτιού αλλά και για το μπαλκόνι.Μπορούν να δημιουργηθούν με ελάχιστα ή και με περισσότερα βότσαλα, ανάλογα με το θέμα, στα οποία θα δώσετε μορφή ανθρώπινης φιγούρας ή αντικειμένων και θα βάψετε με ακρυλικά χρώματα.Δείτε και εδώ περισσότερες παρόμοιες ιδέεςΡολόι με κοχύλια ή βότσαλαΠολύ απλή αλλά ιδιαίτερης αισθητικής πρόταση, για το σπίτι ή το εξοχικό σας.Θα χρειαστείτε μόνο μια ξύλινη επιφάνεια, που μπορεί να είναι ακόμη κι ένα παλιό φθαρμένο ξύλο, κοχύλια ή βότσαλα για να σχηματίσετε τα νούμερα και ένα έτοιμο σετ για κατασκευή ρολογιού με δείκτες.Διακοσμητικά φαναράκια από κολοκύθεςΑπό το τέλος ήδη της άνοιξης οι κολοκύθες έχουν την ...τιμητική τους στα μανάβικα!Για να τις μετατρέψετε σε φαναράκια - κηροπήγια με απόλυτα καλοκαιρινή αισθητική θα χρειαστεί αρχικά να κόψετε την κάτω πλευρά, ώστε να μπορέσετε να τις αδειάσετε από το εσωτερικό.Στη συνέχεια σχεδιάσετε στην πλαϊνή τους επιφάνεια το περίγραμμα που σχεδίου που προτιμάτε, κόψτε περιμετρικά το σχέδιο με ένα κοφτερό μαχαίρι και τοποθετείστε στο εσωτερικό μερικά κεράκια ρεσό.Δεν είναι ασφαλώς μια μόνιμη κατασκευή, όμως διατηρούν την όψη τους για αρκετές εβδομάδες.Διακοσμητικά τοίχου από θαλασσόξυλαΣχεδόν μηδενικό κόστος και το μόνο που θα χρειαστείτε είναι τα κατάλληλου μεγέθους και σχήματος θαλασσόξυλα, ανάλογα με την κατασκευή.Για να κολλήσετε ξύλα μεταξύ τους ή σε οποιαδήποτε επιφάνεια χρησιμοποιείστε πιστόλι σιλικόνης.Οι συνθέσεις αυτής της μορφής μπορούν και να εμπλουτιστούν με κεριά led ή ένα από ντουί φωτιστικού με διακόπτη, για να μετατρέψετε για παράδειγμα ένα πλατύ θαλασσόξυλο κι ένα καραβάκι στο απόλυτο καλοκαιρινό ...φωτιστικό τοίχου.Δείτε και εδώ πολλές παρόμοιες προτάσεις.Βάσεις για αντικουνουπικά από κονσερβοκούτιαΑντί για τις κοινότυπες βάσεις του εμπορίου δημιουργείστε τις δικές σας από ένα άχρηστο κονσερβοκούτι, που θα βάψετε ή θα ζωγραφίσετε σε όποιες αποχρώσεις προτιμάτε.Απλά ανοίξτε πλήρως το επάνω μέρος του κουτιού και κολλήστε στην εσωτερική πλευρά του το ειδικό έλασμα, που περιλαμβάνεται στις συσκευασίες αντικουνουπικών, έτσι ώστε όσο το φιδάκι καίγεται τα υπολείμματα να πέφτουν στο κουτί.Ραφιέρες από τσιμεντόλιθουςΑπλός, οικονομικός και πολύ ιδιαίτερος τρόπος για να φτιάξετε μια ραφιέρα για γλάστρες, διακοσμητικά αντικείμενα ή και τα είδη κηπουρικής σας, στον κήπο ή το μπαλκόνι.Ακόμη και χωρίς τη χρήση ραφιών, μόνο με τσιμεντόλιθους ή τούβλα, τοποθετημένα στον κατάλληλο σχηματισμό.Μια καλοκαιρινή γωνιά οργάνωσης για τον κήποΜπάλες, παιχνίδια για τη θάλασσα, σωσίβια. Συνήθως στη διάρκεια του καλοκαιριού βρίσκονται ...σκόρπια σε όποιο διαθέσιμο σημείο.Ακόμη και με μία μόνο παλέτα μπορείτε πανεύκολα να δημιουργήσετε ένα σημείο οργάνωσης για όλα αυτά τα αντικείμενα, με μια κατασκευή όχι μόνο μηδενικού κόστους αλλά και που δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση. Έτσι είναι πανεύκολο να δημιουργηθεί ακόμη και σε ένα ενοικιαζόμενο εξοχικό, μόνο για τη διάρκεια του καλοκαιριούΦωτιστικά από ψάθινα καπέλαΤο πιο φυσικό και απόλυτα καλοκαιρινό φωτιστικό για το σπίτι ή το εξοχικό.Μπορεί να δημιουργηθεί με κάθε είδους και μεγέθους ψάθινο, διάτρητο, καπέλο.Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να κόψετε στο κέντρο του καπέλου ένα τμήμα, στην κατάλληλη διάμετρο ώστε να μπορεί να περαστεί καλώδιο.Διαβάστε επίσης:10 DIY Κατασκευές χαμηλού κόστους για κήπους και εξοχικάSHARE