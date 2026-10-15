2026-10-15 17:12:33
Φωτογραφία για «Παράνομοι και επικίνδυνοι αυτοσχεδιασμοί οδηγούν στην αχρήστευση του Οδοντωτού».
Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Ελλάδας, με γνώσεις που δεν κατέχει και αρμοδιότητες που δεν της ανήκουν, ανέλαβε αβασάνιστα να καλύψει ευθύνες της κυβέρνησης, υπουργείων Υποδομών, Οικονομικών και κρατικής επιχείρηση ΟΣΕ ΑΕ.Γράφει ο Ν.Κ. Αντωνόπουλος Νομικός-Σύμβουλος ΑυτοδιοίκησηςΕν προκειμένω, με περιφρόνηση των νόμιμων διαδικασιών αποφάσισε να διαθέσει 2.000.000 € από τους ελάχιστους sidirodromikanea
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