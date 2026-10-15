2026-10-15 15:55:32
Φωτογραφία για Οι νέοι γενικοί διευθυντές Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου της ΕΡΤ



Η ΕΡΤ ανακοινώνει ότι με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας αναδείχθηκαν οι νέοι γενικοί διευθυντές Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου.



Ο Δημήτρης Τρέχας, νέος γενικός διευθυντής Τηλεόρασης έχει περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.



Διετέλεσε διευθυντής της ΕΡΤ World, με αρμοδιότητα τη στρατηγική διεθνούς διανομής του περιεχομένου της ΕΡΤ και τη δημιουργία συνεργασιών με διεθνείς πλατφόρμες. Κατά τη θητεία του, δρομολόγησε την ανάπτυξη της διεθνούς εκδοχής του ERTFLIX, συντόνισε την ανανέωση της ταυτότητας της ΕΡΤ World και εργάστηκε για την αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας της ΕΡΤ για τους Έλληνες του εξωτερικού.



Ο Τάσος Ρωσόπουλος, γενικός διευθυντής Ραδιοφώνου, είναι συνθέτης λόγιας μουσικής με αναθέσεις έργων από μεγάλους φορείς και πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την οργάνωση του Τρίτου Προγράμματος, των Μουσικών Συνόλων και της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ.



Έχει συνθέσει και ενορχηστρώσει πρωτότυπη μουσική για μεγάλες ορχήστρες, όπερα, μουσική δωματίου, θέατρο και κινηματογράφο, ενώ διετέλεσε επιμελητής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Masterclasses & Residencies συνθετών»



Ακόμη, έχει θητεύσει σε σημαντικές θέσεις στην ΕΡΤ. Μεταξύ άλλων, υπήρξε προϊστάμενος υποδιεύθυνσης Τρίτου Προγράμματος, προϊστάμενος διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων, ειδικός σύμβουλος διευθύνοντος συμβούλου και μέλος της επιτροπής συντονισμού του Τρίτου Προγράμματος.



Πηγή: tvnea.com
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