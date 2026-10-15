2026-10-15 23:07:51
Φωτογραφία για Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με εμπορευματικό τρένο στην είσοδο της Σήραγγας της Μάγχης: Τουλάχιστον 19 τραυματίες, ακυρώθηκαν δρομολόγια του Eurostar.
Αρκετοί άνθρωποι τραυματίζονται σοβαρά μετά από μια τρομακτική σύγκρουση μεταξύ ενός εμπορευματικού τρένου και ενός λεωφορείου γεμάτου επιβάτες.Η φρίκη εκτυλίχθηκε στην είσοδο της σήραγγας της Μάγχης στη Γαλλία γύρω στις 8 μ.μ.Το λεωφορείο συγκρούστηκε με το τρένο έξω από την είσοδο μιας Ευρωσήραγγας. Αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά στο φρικτό ατύχημα. Πίστωση: ΠαρέχεταιΤο μίνι sidirodromikanea
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