2026-10-15 23:07:51

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίζονται σοβαρά μετά από μια τρομακτική σύγκρουση μεταξύ ενός εμπορευματικού τρένου και ενός λεωφορείου γεμάτου επιβάτες.Η φρίκη εκτυλίχθηκε στην είσοδο της σήραγγας της Μάγχης στη Γαλλία γύρω στις 8 μ.μ.Το λεωφορείο συγκρούστηκε με το τρένο έξω από την είσοδο μιας Ευρωσήραγγας. Αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά στο φρικτό ατύχημα. Πίστωση: ΠαρέχεταιΤο μίνι sidirodromikanea

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