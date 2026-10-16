Η Toshiba ανακοίνωσε επένδυση 380 εκατομμυρίων δολαρίων (60 δισεκατομμύρια γεν) στις εγκαταστάσεις της στις Φιλιππίνες με στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγικής της ικανότητας σε σκληρούς δίσκους (HDD) έως το οικονομικό έτος 2027.

Η κίνηση αυτή τροφοδοτείται από τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για αποθηκευτικό χώρο υψηλής χωρητικότητας στα AI Data Centers.

Βασικά σημεία του στρατηγικού οδικού χάρτη (Roadmap):

2027 (30TB+): Κλιμάκωση της παραγωγής και διάθεση της νέας γενιάς σκληρών δίσκων κατηγορίας 30TB.

2030 (65TB): Στόχος για μαζική παραγωγή δίσκων κατηγορίας 65TB με χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών εγγραφής (όπως HAMR/MAMR).

Μέλλον (100TB): Μακροπρόθεσμος ορίζοντας για την ανάπτυξη μοντέλων που θα αγγίζουν τα 100TB ανά μονάδα.

Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει ότι παρά την κυριαρχία των SSD στην καταναλωτική αγορά, οι μηχανικοί σκληροί δίσκοι παραμένουν η πιο συμφέρουσα λύση για την αποθήκευση τεράστιου όγκου δεδομένων (hyper-scale cloud & AI infrastructure).

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