Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία σημείωσε 21.4% στο δυναμικό κοινό, αποκτώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων εκπομπών.Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Σήμερα» με 11.8%, ενώ το «Happy Day στον Alpha» κατέγραψε 11.0%. Πιο πίσω βρέθηκαν το «Stars System» με 6.9% και η «Ώρα Ελλάδος» με 5.7%.Η πρωινή εικόνα ολοκληρώθηκε με το «Καλημέρα Ελλάδα» στο 5.5% και το «Νωρίς Νωρίς» στο 4.6%, με την «Κοινωνία Ώρα MEGA» να ξεχωρίζει καθαρά στη συγκεκριμένη μέτρηση.Πηγή: tvnea.com