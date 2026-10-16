2026-10-16 10:58:53
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Κυριαρχία για την «Κοινωνία Ώρα MEGA»



Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία σημείωσε 21.4% στο δυναμικό κοινό, αποκτώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων εκπομπών.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Σήμερα» με 11.8%, ενώ το «Happy Day στον Alpha» κατέγραψε 11.0%. Πιο πίσω βρέθηκαν το «Stars System» με 6.9% και η «Ώρα Ελλάδος» με 5.7%.

Η πρωινή εικόνα ολοκληρώθηκε με το «Καλημέρα Ελλάδα» στο 5.5% και το «Νωρίς Νωρίς» στο 4.6%, με την «Κοινωνία Ώρα MEGA» να ξεχωρίζει καθαρά στη συγκεκριμένη μέτρηση.

Πηγή: tvnea.com
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