2026-10-16 10:58:53

Την πρώτη θέση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κατέκτησε το «Χαμογέλα και Πάλι!» με 14.4% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Super Κατερίνα με 9.1%, ενώ ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» σημείωσε 8.9%, σε απόσταση μόλις 0.2 ποσοστιαίων μονάδων.



Το «Πρωινό» ακολούθησε με 7.2%, ενώ οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν 6.0%. Πιο χαμηλά, το «10 Παντού» σημείωσε 3.8% και το «Πρωίαν Σε Είδον» ολοκλήρωσε τη ζώνη με 3.3%.



Πηγή: tvnea.com



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