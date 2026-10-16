2026-10-16 10:58:53
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το «Χαμογέλα και Πάλι!»
Την πρώτη θέση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κατέκτησε το «Χαμογέλα και Πάλι!» με 14.4% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Super Κατερίνα με 9.1%, ενώ ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» σημείωσε 8.9%, σε απόσταση μόλις 0.2 ποσοστιαίων μονάδων.

Το «Πρωινό» ακολούθησε με 7.2%, ενώ οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν 6.0%. Πιο χαμηλά, το «10 Παντού» σημείωσε 3.8% και το «Πρωίαν Σε Είδον» ολοκλήρωσε τη ζώνη με 3.3%.

Πηγή: tvnea.com
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