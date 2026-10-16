2026-10-16 12:27:14

Το τελευταίο αντίο θα πουν αύριο συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον σιδηροδρομικό Μιχάλη Καραπατσά, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή.Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 12:00, παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων που θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.Η σιδηροδρομική οικογένεια αποχαιρετά sidirodromikanea

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