2026-10-16 10:58:52
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» με 16.3% – Άγγιξαν το 20.8%
Οι «Αποκαλύψεις» βρέθηκαν στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης με 16.3% στο δυναμικό κοινό, ενώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής η τηλεθέαση έφτασε μέχρι και το 20.8%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Live You με 8.2%, ενώ η «Pop Μαγειρική» κατέγραψε 3.2%. Τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης σημείωσε το «Ρεπορτάζ Τώρα!», με 2.9%.

Πηγή: tvnea.com
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