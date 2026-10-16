2026-10-16 10:58:52

Οι «Αποκαλύψεις» βρέθηκαν στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης με 16.3% στο δυναμικό κοινό, ενώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής η τηλεθέαση έφτασε μέχρι και το 20.8%.



Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Live You με 8.2%, ενώ η «Pop Μαγειρική» κατέγραψε 3.2%. Τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης σημείωσε το «Ρεπορτάζ Τώρα!», με 2.9%.



Πηγή: tvnea.com



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