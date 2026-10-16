2026-10-16 11:13:27
Φωτογραφία για Hellenic Train: Αναστολή πρωινών δρομολογίων του Προαστιακού Πάτρας λόγω εργασιών στην υποδομή.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν έκτακτης ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, ανεστάλησαν ορισμένα πρωινά δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας, λόγω εργασιών στην υποδομή.Συγκεκριμένα, επηρεάστηκαν τα ακόλουθα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών: 11300 (Πάτρα – Αγ. Ανδρέας 06:23), 11301 (Αγ. Ανδρέας – Ρίο 06:32), 11302 (Ρίο – Αγ. sidirodromikanea
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