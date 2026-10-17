2026-10-17 11:14:45
Φωτογραφία για Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το Star News
Την πρώτη θέση στα κεντρικά δελτία ειδήσεων κατέκτησε το Star News, το οποίο σημείωσε 13.3% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το κεντρικό δελτίο του Alpha με 11.8%, ενώ τα «MEGA Γεγονότα» κατέγραψαν 9.6%.

Το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 7.3%, με το ANT1 News να ακολουθεί στο 7.1%. Το δελτίο της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, σημείωσε 5.0%.

Πηγή: tvnea.com
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