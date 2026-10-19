2026-10-19 10:11:29
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/10/2026)

 

Η τηλεοπτική σεζόν ξεκινά σιγά σιγά και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αρχίζει να χτυπάει κόκκινο. 



 Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν. 

 ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

 

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Πηγή: tvnea.com
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