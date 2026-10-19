Η Ντέπυ Γκολεμά σχολίασε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, καταθέτοντας τις απόψεις της για πρόσωπα και εκπομπές που βρίσκονται στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας. Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» και στη Χριστιάνα Κοχλατζή, η γνωστή τηλεκριτικός αναφέρθηκε στον ανταγωνισμό της πρωινής και της μεσημεριανής ζώνης, ενώ άσκησε κριτική σε τηλεοπτικές επιλογές που, κατά τη γνώμη της, αξίζουν σχολιασμού.Με τον χαρακτηριστικό, αιχμηρό της λόγο, η Ντέπυ Γκολεμά τοποθετήθηκε για το δίδυμο του «Στούντιο 4», τη Μαρία Αντωνά και τη Φαίη Σκορδά, ενώ μίλησε και για πρόσωπα που αυτή την περίοδο βρίσκονται εκτός τηλεοπτικού τοπίου, δίνοντας τη δική της εκτίμηση για όσα συμβαίνουν στον χώρο της τηλεόρασης.«Είναι νωρίς για αποτελέσματα ενός σκληρού ανταγωνισμού που έχει η ζώνη 10-1. Οι περισσότερες εκπομπές προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους, έχει χαθεί ο ουσιαστικός λόγος, λες και όλη την Ελλάδα την απασχολεί τι κάνει η Βίσση με τον Καρβέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.«Δεν έπρεπε να κρατήσουν τον τίτλο Στούντιο 4, είναι ένα brand name παρελθόντων ετών. Ο Χρήστος Φερεντίνος δεν αφήνει πολύ χώρο στην Κατερίνα Καραβάτου να μιλήσει, το έχει πάρει πάνω του, αντί να είναι ισότιμοι», είπε η Ντέπυ Γκολεμά.Τα θετικά σχόλια για Ζαρίφη και Μαλέσκου«Βλέπω δύο πολύ ωραίες τύπισσες, καλοσυνάτες, με χιούμορ. Η Ιωάννα μου φαίνεται ότι φέτος έχει απελευθερωθεί από τον ζυγό που τράβηξε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν παίζει ρόλο αν είναι πρώτη η Ιωάννα ή η Κατερίνα, η επιτυχία μιας εκπομπής δεν μετριέται από αυτό», δήλωσε.Η αιχμηρή ατάκα για τη Μαρία Αντωνά και τη Φαίη ΣκορδάΑπό τα σχόλια που ξεχώρισαν ήταν εκείνο για τη Μαρία Αντωνά και την παρουσία της απέναντι από τη Φαίη Σκορδά. Η Ντέπυ Γκολεμά σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την επιλογή του Σταμάτη Μαλέλη να τοποθετήσει τη δημοσιογράφο στο «MEGA Non Stop», αναφερόμενη και στην παραδοχή της ίδιας της Μαρίας Αντωνά ότι η ένταξή της στην εκπομπή ήταν δική του ιδέα.Η τηλεκριτικός έθεσε, παράλληλα, το ζήτημα του χαρακτηρισμού «πρώτης γραμμής» για τους τηλεοπτικούς παρουσιαστές, συνδέοντας τη συζήτηση με τον Κώστα Τσουρό και τον Θανάση Πάτρα, οι οποίοι βρίσκονται εκτός τηλεοπτικού τοπίου.«Μόνο ένα σατανικό μυαλό σαν του Μαλέλη θα μπορούσε να βάλει τη Μαρία Αντωνά απέναντι από τη Φαίη Σκορδά. Δεν είναι πολύ έντιμο, είναι τηλεοπτικό. Το “πρώτης γραμμής” είναι μεγάλη κουβέντα να την πεις. Αν κάποτε λέγαμε ότι ο Φρέντυ Γερμανός είναι πρώτης γραμμής, τώρα δεν μπορούμε να το πούμε για κανέναν, πόσο μάλλον για ανθρώπους όπως ο Κώστας Τσουρός και ο Θανάσης Πάτρας που έχουν μικρές καριέρες», κατέληξε η Ντέπυ Γκολεμά.Πηγή: tvnea.com