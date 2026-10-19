2026-10-19 11:53:10
Φωτογραφία για Δίκη για τα Τέμπη: Με την κατάθεση τραυματία-επιβάτη στο δεύτερο βαγόνι, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση.
Με την κατάθεση του Αριστείδη Καρατζούνη ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο κ. Καρατζούνης ταξίδευε στο δεύτερο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας και υπέστη τραύματα μετά τη σύγκρουση. Ο μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης ως ένα «απότομο φρενάρισμα» βάζοντας στη συνέχεια τα χέρια μπροστά στο πρόσωπό του για να προστατευτεί. « sidirodromikanea
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