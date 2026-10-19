Μαθηματικά: Με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης, λύνουμε τις ασκήσεις 1, 3 και τα προβλήματα 2, 3, στις σελίδες 31 και 32 του Τ.Ε..Γλώσσα: Αφού ξαναθυμηθούμε τα αρχαιόκλιτα θηλυκά ουσιαστικά σε -ος και -η από τη γραμματική του σπιράλ τετραδίου μας και, με τη βοήθεια της αντίστοιχης ανάρτησης, συμπληρώνουμε τη φωτοτυπία που μοιράστηκε στην τάξη και κλίνουμε, σε ενικό και πληθυντικό στο τετράδιό μας τα ουσιαστικά η άνοδος, η καπνοδόχος, η τροφός, η τάξη, η πόλη, η διαίρεση.Γεωγραφία: Διαβάζουμε προσεκτικά, ανατρέχοντας και στο υλικό της σχετιζόμενης ανάρτησης, τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η περιφορά της Γης - Οι εποχές", προτού συμπληρώσουμε τις εργασίες 1 και 3, στη σελίδα 9 του Τ.Ε..

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