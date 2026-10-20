2026-10-20 10:00:36

Στην πρώτη θέση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων βρέθηκε ο Alpha με 13.2% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν τα «MEGA Γεγονότα» με 12.4%, ενώ το Star News κατέγραψε 11.4%.



Το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ σημείωσε 7.6%, με το ANT1 News να ακολουθεί στο 5.4%. Το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, συγκέντρωσε 3.6%, ενώ το Open News έκλεισε στο 3.1%.



Πηγή: tvnea.com



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