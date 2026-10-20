2026-10-20 10:00:36
Φωτογραφία για Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για τον Alpha – Ακολουθεί το MEGA
Στην πρώτη θέση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων βρέθηκε ο Alpha με 13.2% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν τα «MEGA Γεγονότα» με 12.4%, ενώ το Star News κατέγραψε 11.4%.

Το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ σημείωσε 7.6%, με το ANT1 News να ακολουθεί στο 5.4%. Το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, συγκέντρωσε 3.6%, ενώ το Open News έκλεισε στο 3.1%.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime Time: Κυριαρχία για το «Σόι σου» με 23.0% - Late Night: Πρώτο το The 2Night Show
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time: Κυριαρχία για το «Σόι σου» με 23.0% - Late Night: Πρώτο το The 2Night Show
Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για το Live News – Ψηλά το The Chase
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για το Live News – Ψηλά το The Chase
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Οριακή πρωτιά για την «Κοινωνία Ώρα MEGA» απέναντι στο «Σήμερα»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Οριακή πρωτιά για την «Κοινωνία Ώρα MEGA» απέναντι στο «Σήμερα»
Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για το Live News – Ψηλά το The Chase
Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για το Live News – Ψηλά το The Chase
Η «Σύγκρουση»: Δείτε το τρέιλερ για τη νέα σειρά του MEGA
Η «Σύγκρουση»: Δείτε το τρέιλερ για τη νέα σειρά του MEGA
Δήμητρα Παπαδοπούλου: Επιστροφή στην τηλεόραση με νέα κωμωδία στο MEGA – Ποιοι ηθοποιοί βρίσκονται στο πλευρό της
Δήμητρα Παπαδοπούλου: Επιστροφή στην τηλεόραση με νέα κωμωδία στο MEGA – Ποιοι ηθοποιοί βρίσκονται στο πλευρό της
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μάχη στην κορυφή ανάμεσα στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» και το Happy Day
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μάχη στην κορυφή ανάμεσα στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» και το Happy Day
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/10/2026)
Σφοδρές αντιδράσεις των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων για τις περικοπές στη χρηματοδότηση των μεταφορών της ΕΕ.
Σφοδρές αντιδράσεις των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων για τις περικοπές στη χρηματοδότηση των μεταφορών της ΕΕ.
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», οΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 85,69 PetaFlops
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», οΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 85,69 PetaFlops
Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη από τα 58,5 και πόσα παίρνουν [αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας για όλα τα ταμεία].
Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη από τα 58,5 και πόσα παίρνουν [αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας για όλα τα ταμεία].
Η Stadler δοκιμάζει στην Ελβετία τα πρώτα υδρογονοκίνητα τρένα στενού εύρους για τη Σαρδηνία.
Η Stadler δοκιμάζει στην Ελβετία τα πρώτα υδρογονοκίνητα τρένα στενού εύρους για τη Σαρδηνία.