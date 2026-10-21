2026-10-21 06:43:46

Marcela Bastos ετοιμάζεται να γίνει οδηγός τρένου.Την Ημέρα του Μηχανοδηγού, που γιορτάζεται στις 20 Οκτωβρίου, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στους σιδηροδρόμους της Vale βοηθά στην προετοιμασία των επαγγελματιών και υποστηρίζει τη λειτουργία των τρένων στους σιδηροδρόμους Vitória a Minas και Carajás.Πριν καλύψει εκατοντάδες χιλιόμετρα στα χειριστήρια ενός τρένου, ένας μηχανοδηγός μπορεί να sidirodromikanea

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